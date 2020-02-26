Российские инспекторы пролетят над Турцией

Во вторник специально оборудованный средствами видеоконтроля российский самолет Ту-154М ЛК-1 прибыл в Турцию для наблюдательного полета над военными объектами и базами в рамках международного Договора по открытому небу. Местом его временного базирования стал аэродром города Эскишехир.

Накануне начальник Национального центра по уменьшению ядерной опасности Сергей Рыжков сообщил, что российские наблюдатели с 25 по 28 февраля выполнят на этом борту наблюдательный рейд по заранее согласованному с местными военными маршруту, максимальная дальность которого составит 1900 километров. Рыжков уточнил, что вместе с российскими специалистами на Ту-154М ЛК-1 в небо поднимутся турецкие офицеры, которые будут контролировать порядок применения аппаратуры наблюдения и соблюдение положений, предусмотренных Договором по открытому небу.

Не секрет, что наших инспекторов интересует ситуация в северо-западной части турецко-сирийской границы в районе Идлиба, где турецкие военные проводят артобстрелы позиций армии Асада и поддерживают базирующихся там боевиков.

Эксперт по ближневосточным конфликтам Григорий Лукьянов заявил "Интерфаксу", что "Идлиб - одна из важнейших карт Эрдогана на всем сирийском треке. Поэтому Анкара будет делать все, чтобы сделать невозможным установление полного контроля войск Асада над этой сирийской провинцией". Эксперт допускает активное участие турецких военных в боевых действиях, что может привести к их столкновению с сирийскими правительственными войсками.

В то же время, по оценке Лукьянова, есть явные признаки того, что официальная Анкара, желая сохранить военное присутствие в Идлибе, в то же время постарается избежать полномасштабного вооруженного конфликта с сирийскими правительственными войсками.