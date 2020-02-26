"Ростелеком" обнулит стоимость звонков для ветеранов и блокадников

"Ростелеком" в честь 75-летия Великой Победы принял решение об отмене с 1 мая 2020 года платы за услуги местной, внутризоновой и междугородной стационарной телефонной связи для всех ветеранов Великой Отечественной войны и жителей блокадного Ленинграда.

О планах обнулить стоимость звонков сообщил президент компании Михаил Осеевский на заседании Совфеда. Льгота, по словам Осеевского, будет действовать бессрочно.

"Ростелеком" просит власти регионов помочь с составлением корректных списков и адресов всех ветеранов войны и жителей блокадного Ленинграда.