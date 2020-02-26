Рублев вышел в четвертьфинал турнира в Дубае

Российский теннисист Андрей Рублев прошел в третий круг турнира в Дубае с призовым фондом около 3 миллионов долларов, обыграв серба Филипа Краиновича 7:6, 6:0.

В первой партии развернулась ожесточенная борьба: соперники трижды обменялись брейками и дошли до тай-брейка, на котором россиянин оказался сильнее. В начале второго сета у серба возникли проблемы со здоровьем. После того как Рублев повел с брейком, Краинович вызвал на корт врачей, которые измерили ему давление. Хотя серб продолжил матч после медицинского перерыва, оказать сопротивление Рублеву он уже не смог и проиграл партию под ноль. В четвертьфинале турнира в Дубае россиянин сыграет с британцем Дэниелом Эвансом.

Тем временем Светлана Кузнецова стала четвертьфиналисткой теннисного турнира в Дохе, не выходя на корт. Ее соперница, американская теннисистка Аманда Анисимова, снялась с соревнований из-за проблем желудочно-кишечного тракта. В следующем круге россиянка сыграет с победительницей встречи Юлия Путинцева - Белинда Бенчич.