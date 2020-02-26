Санкции могут укрепить позиции российских банков

По мнению экономистов, возможные новые санкции США против России вряд ли принесут ожидаемый результат, поскольку российская экономика сейчас находится в гораздо лучшем состоянии, чем в 2014 году. Как отмечает IIF, экономика России выстроила крепкую систему защиты от внешних потрясений, опорами которой являются плавающий рубль, выступающий как основной поглотитель шоков, малая зависимость российских компаний от западных кредитов, двойной профицит (и текущего счета, и федерального бюджета), низкий уровень государственного долга, включая внешний долг, а также большой объем международных резервов ЦБ.

Кроме того, если США введут полномасштабные санкции против суверенного долга России, последствия будут ощущаться далеко за пределами двух государств. Как отмечают эксперты IIF, российские гособлигации достаточно важны для глобальной финансовой системы: они входят во все ключевые индексы развивающихся рынков, инвесторы держат их ради доходности.

В 2019 году рынок рублевых облигаций федерального займа привлек в пересчете на доллары $16 млрд от нерезидентов, а всего иностранцы владеют 32,2% ОФЗ ($46,4 млрд из $143,8 млрд).

При ужесточении санкций против российского госдолга, вплоть до возможного требования к инвесторам США избавиться от всех российских госбумаг, американские держатели бондов вряд ли найдут тех, кто согласится перекупить у них российские бумаги, и, возможно, будут вынуждены списывать эти облигации. Тем самым они фактически простят России долги. Введение санкций против ОФЗ также сыграет на руку российским банкам, в том числе государственным: они скупят бумаги со скидкой и укрепятся в своем статусе посредников при торговле ОФЗ.