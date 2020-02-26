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26.02.2020 11:39
Рубрика: Власть

Сенаторы уточнили процедуру принятия поправок в Конституцию

Текст: Галина Мисливская
Совет Федерации на пленарном заседании в среду принял порядок рассмотрения президентского законопроекта о поправках в Конституцию.
Фото: Антон Новодережкин/ТАСС Фото: Антон Новодережкин/ТАСС
Фото: Антон Новодережкин/ТАСС

Как рассказал глава профильного комитета СФ по конституционному законодательству и госстроительству Андрей Клишас, специальный порядок принят в силу особенностей этого закона. "А именно - того, что и сам текст поправки в Конституцию, и весь порядок общероссийского голосования изложен в тексте одного закона", - сказал он.

Принятый порядок будет использован только для данного документа и прекратит действие по окончании процедуры его прохождения через парламент. Вносить поправки в регламент верхней палаты не потребуется.

Фото: Наталья Селиверстова/ РИА Новости
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В отличие от обычного порядка рассмотрения федерального конституционного закона, в этом случае соисполнителями будут выступать все комитеты Совфеда. Они представят свою позицию на пленарном заседании. А само голосование будет двойным - сначала по изменениям в Конституцию, затем по закону в целом.

Совет палаты при подготовке к рассмотрению закона вправе пригласить Генерального прокурора, уполномоченного по правам человека в РФ, главу СПЧ и других официальных лиц, рассказал Клишас.

"Мы вчера подробно обсуждали это на Совете палаты, а до этого на комитете по конституционному законодательству. Обмен мнениями был живой, но в конечном итоге мы решили поддержать такой вариант постановления", - добавила спикер СФ Валентина Матвиенко.

Андрей Клишас уточнил, что в процедуру могут быть внесены изменения в части списка приглашенных на заседание официальных лиц после того, как станет известна дата голосования и окончательный текст законопроекта.

Власть Работа власти Внутренняя политика Законодательная власть Совет Федерации Изменения в Конституцию РФ

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