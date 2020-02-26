Китаю удастся ликвидировать нищету к концу 2020 года несмотря на новые социально-экономические проблемы, вызванные эпидемией коронавирусной пневмонии COVID-19. В нынешнем году страна рассчитывает вывести из-за черты абсолютной бедности 5,5 миллиона человек. Задача вполне достижимая, уверены эксперты, напоминая, что в 2019-м в КНР от нищеты избавились вдвое больше людей: 11 миллионов. Задача полного искоренения нищеты до конца нынешнего года поставлена на самом высоком уровне.

23 февраля на заседании координационного комитета по социально-экономическому развитию и борьбе с коронавирусом председатель КНР Си Цзиньпин подчеркнул: "Мы должны гарантировать своевременное выполнение задачи по ликвидации нищеты. Приоритет должен быть отдан возвращению рабочих-мигрантов из деревень на свои рабочие места, а также помощи крестьянам, оказавшимся в трудной ситуации из-за эпидемии коронавирусной пневмонии". Глава китайского государства дал ясно понять: борьба с эпидемией COVID-19 и борьба с нищетой в КНР неразрывно связаны. За прошедшие 40 лет Китай избавил от нищеты 740 млн человек. В последние годы из-за черты абсолютной бедности страна ежемесячно выводила по миллиону человек. Центральное телевидение Китая сообщало, что в прошлом году из нищеты в КНР выводили по одному человеку каждые три секунды.

В прошлом году из нищеты в КНР выводили по одному человеку каждые три секунды

В начале нынешнего года такие ударные темпы замедлились: небогатые деревенские регионы пострадали от COVID-19 не меньше, чем предприятия в городах. Падение доходов на селе создало угрозу возвращения за черту абсолютной бедности тех людей, которые только избавились от нищеты, признают эксперты. Корень проблемы кроется во введенных на фоне эпидемии мерах по ограничению мобильности, признает профессор Сельскохозяйственной академии КНР, советник руководящей группы по борьбе с бедностью и развитию при Госсовете КНР Ли Сяоюнь. По его словам, первый удар пришелся по деревенскому туризму. Именно этот сектор играл значимую роль в борьбе с нищетой в деревнях. По данным властей, с 2011 по 2017 год благодаря развитию сельского туризма из-за черты абсолютной бедности было выведено порядка 10 миллионов крестьян. Сейчас этот инструмент борьбы с нищетой не работает: в Китае парализована индустрия туризма в целом. Вместе с тем, наблюдатели полагают, что волны банкротств сельских туристических центров не последует. Во-первых, в деревнях цена "простоя" гостиниц стремится к нулю, поскольку они действуют при крестьянских хозяйствах: за помещения не нужно платить аренду, не нужно содержать обслуживающий персонал, который набирают в основном из родственников. Во-вторых, оставшиеся без работы хозяйства получают финансовую поддержку по государственной линии. Так, 11 февраля Банк сельхозразвития КНР выпустил для поддержки крестьянских хозяйств целевые облигации объемом 5 млрд юаней ($715 млн).

Еще одна серьезная проблема состоит в том, что ограничение мобильности и закрытие многих сельхозрынков в городах лишили крестьян площадок сбыта своей продукции. Этот вопрос сейчас активно решается путем перевода торговли сельхозпродукцией "на электронные рельсы". По стране растет число электронных площадок, обеспечивающих поставки провианта напрямую от сельского производителя к городскому потребителю. Такие площадки открывают не только ведущие интернет-гиганты КНР, но и финансовые структуры. Например, Сельскохозяйственный банк Китая запустил онлайн-ярмарку "Купи - и помоги бедным". Строительный банк Китая развивает площадку "Овощная корзина - онлайн", через которую фермеры поставляют свою продукцию напрямую в дома горожан. Однако самым сложным вопросом стало резкое снижение мобильности рабочих-мигрантов из деревень. Их, по данным Госстатуправления КНР, насчитывается более 290 миллионов. Это нанесло двойной удар и по сельской, и по городской экономике. В городах складывается дефицит рабочей силы, а в деревнях растет количество просиживающих без дела и без денег работяг. По словам замминистра транспорта КНР Лю Сяомина, к середине февраля на работу смогли вернуться лишь порядка 30 процентов от общего количества представителей мигрирующей рабочей силы.

И проблема тут не только в ограничении мобильности. Дело еще и в том, что многие средние, малые и микропредприятия, которые создают много рабочих мест для мигрирующей рабочей силы, до сих пор не возобновили свою деятельность. Для скорейшего восстановления экономической активности в городах центральное правительство предпринимает все новые меры. Для средних и малых предприятий во многих регионах уже введены льготные цены на воду и электричество, временно снижен или отменен налог на землепользование, снижена или отменена на срок от одного до трех месяцев арендная плата. Предполагается частичный возврат налогов и сборов рыночным субъектам, не проводящим сокращения персонала. Новый пакет мер в этом направлении озвучен 25 февраля премьером Госсовета КНР Ли Кэцяном.

Премьер подчеркнул: "По статистике, довольно небольшой процент средних, малых и микропредприятий возобновили свою работу. Поскольку они вносят большой вклад в обеспечение занятости, мы должны оказать им всемерную помощь". Глава правительства заявил о том, что средним, малым и микропредприятиям предоставят отсрочки по возвращению кредитов до 30 июня. Кроме того, он сообщил о дополнительной кредитной линии для поддержки малых предприятий на 350 миллиардов юаней ($51,5 млрд), а также о расширении квоты рефинансирования кредитов на 500 миллиардов юаней ($71 млрд).

Эксперты уверены: благодаря этим мерам значительно ускорится процесс восстановления экономической активности в городах. Это, в свою очередь, повысит спрос на рабочих-мигрантов из деревень, вернет бедным слоям деревенского населения возможность зарабатывать. Наблюдатели ждут и скорого смягчения мер ограничения мобильности. Такие прогнозы подкреплены последним развитием эпидемиологической ситуации. Заболеваемость коронавирусной пневмонией COVID-19 стремится к нулю в 24 регионах КНР. 23 февраля ни одного случая заболевания не было выявлено в городах центрального подчинения - Пекине, Тяньцзине и Шанхае, в Синьцзян-Уйгурском и Нинся-Хуэйском автономных районах КНР, в Тибете и Внутренней Монголии, а также в 17 провинциях. За пределами провинции Хубэй 23 февраля зафиксировано лишь 11 случаев заболевания, 25 февраля - только пять. На таком фоне властям больше не было смысла резко ограничивать мобильность и доступ сотрудников на предприятия. Скорое решение вопроса по ограничению мобильности устранит временные проблемы на селе, что, в свою очередь, вновь ускорит темпы борьбы с нищетой в беднейших деревенских регионах, уверены наблюдатели.