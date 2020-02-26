Система VAR будет работать на всех матчах РПЛ с 20-го тура

В нынешнем сезоне систему VAR стали использовать на матчах РПЛ. Первым матчем, прошедшим с VAR, была встреча между "Локомотивом" и "Рубином". Но там система работала не в онлайн-режиме и не позволила вмешиваться в ход матча.

Начиная со второго тура система видеопомощи стала работать на одном матче, с 5-го по 18-й туры она использовалась уже на двух матчах, а в последнем туре перед перерывом эта технология функционировала уже на трех матчах.