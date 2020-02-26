Система VAR будет работать на всех матчах РПЛ с 20-го тура

В 20-м туре РПЛ, матчи которой пройдут с 28 февраля по 1 марта, впервые система VAR будет доступна на всех стадионах, принимающих игры. Как сообщает РФС в Twitter, с этого момента система видеопомощи рефери станет доступна на всех без исключения матчах РПЛ до конца сезона.
Фото: Владимир Федоренко / РИА Новости
В нынешнем сезоне систему VAR стали использовать на матчах РПЛ. Первым матчем, прошедшим с VAR, была встреча между "Локомотивом" и "Рубином". Но там система работала не в онлайн-режиме и не позволила вмешиваться в ход матча.
Начиная со второго тура система видеопомощи стала работать на одном матче, с 5-го по 18-й туры она использовалась уже на двух матчах, а в последнем туре перед перерывом эта технология функционировала уже на трех матчах.