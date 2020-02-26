Совет Федерации поддержал изменения в порядок выплаты маткапитала

Новости

В Сети возмутились подростком, летящим на самокате по скоростному шоссе 14:10
Генсек IBU назвал "Раубичи" прекрасной площадкой для соревнований по биатлону 14:07
Заливщик льда из Торонто, сыгравший в НХЛ, стал почетным гражданином штата 14:05
В Ульяновске 15-летний школьник напал с ножом на учительницу 14:05
Лавров прокомментировал возможность нового саммита в нормандском формате 13:50
Расчленившему аспирантку историку Соколову предъявили новое обвинение 13:41
В российской Арктике впервые пересчитают белых медведей 13:40
В Харькове проспект вновь получит имя маршала Жукова 13:39
Вышел психоделический трейлер нового спин-оффа "Ходячих мертвецов" 13:37
В Кремле дали оценку заявлению Зеленского про Крым 13:36
Экс-губернатор Калужской области Артамонов возглавил комитет СФ по бюджету 13:36
Задержан второй подозреваемый в покушении на кемеровского адвоката 13:35
Мужчина открыл стрельбу из автомата на северо-западе Москвы 13:24
Юрий Лоза иронично прокомментировал популярность Александра Петрова 13:21
В Кремле прояснили ситуацию с приглашением Зеленскому на День Победы в Москву 13:18
Фигуранты дела об убийстве экс-мэра Киселевска причастны к грабежам 13:12
Кристина Асмус сыграет пекаря из подмосковного Протвино 13:10
Французская премиум-марка DS показала роскошный седан 13:00
Калининград возглавил топ перспективных туристических направлений мира 12:59
Подгруппы по Донбассу приступили к переговорам в Минске 12:53
В Подмосковье на иномарку сбросили унитаз 12:49
"Почта России" будет продвигать отечественные товары на японский рынок 12:46
Путин в четверг проведет переговоры с президентом Киргизии Жээнбековым 12:46
Путин выразил соболезнования в связи с кончиной экс-президента Египта 12:46
Пентагон признал военное превосходство России в Прибалтике 12:44
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Что не пропустить по ТВ на текущей неделе
Что не пропустить по ТВ на текущей неделе
Какие проекты помогут привлечь в Россию иностранную молодежь
Какие проекты помогут привлечь в Россию иностранную молодежь
Масленица: главный смысл недели и как ее правильно провести
Масленица: главный смысл недели и как ее правильно провести
26.02.2020 13:02
Рубрика: Власть

Совет Федерации поддержал изменения в порядок выплаты маткапитала

Текст: Галина Мисливская
Совет Федерации на пленарном заседании в среду одобрил закон, который закрепляет изменения в правила выплаты материнского капитала, предложенные президентом России Владимиром Путиным в Послании Федеральному собранию 15 января этого года.
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

Данным законом срок выплаты маткапитала продлевается до 31 декабря 2026 года. А право на его получение предоставляется женщинам, родившим или усыновившим не только второго, но и первого ребенка с 1 января 2020 года.

Повышается размер материнского капитала. Для граждан, у которых это право возникло до 31 декабря 2019 года включительно, материнский капитал устанавливается в размере 466 617 рублей. В случае рождения (усыновления) первого ребенка, начиная с 1 января 2020 года, размер материнского капитала также составит 466 617 рублей.

При рождении (усыновлении) второго ребенка начиная с 1 января 2020 года, если рождение (усыновление) первого ребенка также произошло начиная с 1 января 2020 года, размер материнского капитала увеличивается на 150 000 рублей и составляет в общей сумме 616 617 рублей.

Фото: iStock
Маткапитал предоставят на основании свидетельства о рождении ребенка

Такая же сумма причитается тем, кто родил или усыновил третьего ребенка или последующих детей начиная с 1 января 2020 года при условии, что ранее право на дополнительные меры государственной поддержки не возникло.

С принятием этого закона у родителей появляется возможность получения государственного сертификата на материнский капитал без подачи специального заявления. В этом случае решение о выдаче документа принимается на основании сведений, содержащихся в Едином государственном реестре записей актов гражданского состояния и Единой государственной информационной системы социального обеспечения.

Этим же законом расширяется перечень видов земельных участков, на которых можно построить дом с использованием средств маткапитала. К ним теперь относятся земельные участки, предназначенные для ведения садоводства.

Устанавливается возможность направления материнского капитала также на компенсацию затрат за построенный (реконструированный) объект индивидуального жилищного строительства.

В случае подписания президентом закон вступает в силу по истечении десяти дней после дня его официального опубликования, за исключением отдельных переходных положений.

Власть Работа власти Внутренняя политика Законодательная власть Совет Федерации Материнский капитал

Главное сегодня

В Кремле дали оценку заявлению Зеленского про Крым
Совфед одобрил смягчение наказания за демонстрацию нацистской символики
Лавров прокомментировал возможность нового саммита в нормандском формате
Рособрнадзор начнет использовать искусственный интеллект при проверке ЕГЭ
Новак: Спрос на нефть будет сохраняться минимум два десятилетия
Опрос
Опрос
Россияне поддерживают изменения в Конституцию, предложенные Путиным
Календарь
Календарь
Правительство пояснило, как сделать 31 декабря выходным