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Рубрика: Власть

Совфед одобрил смягчение наказания за демонстрацию нацистской символики

Текст: Галина Мисливская
Использование нацистских крестов и прочей атрибутики Третьего рейха в произведениях искусства, литературы и науки останется наказуемым только при наличии признаков пропаганды или оправдания нацистской и экстремистской идеологии. Такие поправки в Кодекс об административных правонарушениях (КоАП) одобрил в среду Совет Федерации на пленарном заседании.
Фото: Макс Альперт / РИА Новости Фото: Макс Альперт / РИА Новости
Фото: Макс Альперт / РИА Новости
Фото: Сергей Куксин/РГ
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Действующая редакция кодекса предусматривает административную ответственность за любое публичное демонстрирование нацистской атрибутики или символики, даже без целей пропаганды, и может служить поводом для возбуждения дела об административном правонарушении, говорится в заключении профильного комитета по конституционному законодательству и госстроительству.

Фото: ANDREJ ISAKOVIC / AFP
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По словам зампреда комитета Александра Башкина, в 2017 году такую ответственность понесли более 1600 человек.

Сенаторы сочли действующую норму КоАП чрезмерной и согласились с предложением депутатов Госдумы отменить административное наказание в тех случаях демонстрации нацистской символики, когда "формируется негативное отношение к идеологии нацизма и экстремизма и отсутствуют признаки пропаганды или оправдания нацистской и экстремистской идеологии".

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