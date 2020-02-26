Стенограмма четвертой серии интервью Владимира Путина для ТАСС

Андрей Ванденко: Когда Вы звонили последний раз судьям?

Владимир Путин: ?

Андрей Ванденко: Судьям когда Вы в последний раз звонили?

Владимир Путин: Судьям я вообще не звоню никогда. С судьями я встречаюсь время от времени, с моими бывшими однокурсниками по университету. Там много судей.

Андрей Ванденко: А те, которые при должности?

Владимир Путин: Есть люди, которые при должности. Но я с ними встречаюсь не как с судьями, а как с соучениками, универсантами.

Андрей Ванденко: С кем?

Владимир Путин: Как со своими универсантами.

Андрей Ванденко: А есть такое слово?

Владимир Путин: Ну вот я его придумал, будем считать.

Андрей Ванденко: Знаете, какое самое резонансное дело 2019 года?

Владимир Путин: Нет.

Андрей Ванденко: Иван Голунов.

Владимир Путин: Ну да, слышал.

Андрей Ванденко: И оно резонансным стало в том числе потому, что активная часть общества оказалась недовольна тем, как поступили с этим молодым человеком, журналистом.

Владимир Путин: Чего ж хорошего, конечно.

Андрей Ванденко: Так бы его тоже, как Вы говорите, побрили бы, скорее всего.

Владимир Путин: Да, но этого не случилось.

Андрей Ванденко: Не случилось, потому что люди вмешались.

Владимир Путин: Ну хорошо, очень хорошо.

Андрей Ванденко: Это единственный способ воздействия на правосудие?

Владимир Путин: Вы понимаете, что я хочу сказать. Вмешательство людей сегодня...

Андрей Ванденко: Да...

Владимир Путин: ...в сегодняшней России имеет значение. Это уже хорошо. Там, по-моему, сейчас…

Андрей Ванденко: Пять человек задержано…

Владимир Путин: Ну, ситуация развивается просто, работают правоохранительные органы.

Андрей Ванденко: Хотелось бы найти заказчиков этой истории.

Владимир Путин: Кто-то уволен, кто-то сейчас задержан. Вы хотите, чтобы выбивали какие-либо признания или бы получали естественным путём в рамках действующего закона? Наверное, второе предпочтительнее. Это требует времени. Здесь как раз не нужна никакая суета и спешка.

Андрей Ванденко: Константина Котова тоже. Дело его пересматривается, Конституционный суд распорядился. После того как к Вам обратились, персонально обратились с этим вопросом, после пресс-конференции процесс пошёл. То есть получается, что всё-таки личное участие президента, ручное управление имеет значение.

Владимир Путин: Получается так, что президент, будучи гарантом конституции, имеет на это право и должен реагировать на вопросы подобного рода, что и происходит на практике.

Андрей Ванденко: Понимаете, получается по факту… Я вот сейчас вам скажу: оправдательные приговоры в 18-м году - 0,23%.

Владимир Путин: Вы знаете, сколько у нас в начале 2000-х было тюремного населения?

Андрей Ванденко: Не знаю.

Владимир Путин: Оно уменьшилось ровно в два раза.

Андрей Ванденко: Тюремное население - это те, кто сидят?

Владимир Путин: Кто сидит. Ровно в два раза уменьшилось. Так незаметно, спокойно. Это такое революционное событие на самом деле. Это происходит постепенно, в результате принятия различных решений, либерализующих ответственность гражданина, который совершил незначительное правонарушение либо впервые, и так далее. В два раза уменьшилось.

Андрей Ванденко: Вы прекрасно знаете, не мне Вам объяснять, что есть какие-то резонансные истории, да?

Владимир Путин: Бывает!

Андрей Ванденко: Которые отражаются просто по одному факту...

Владимир Путин: Я понимаю...

Андрей Ванденко: ...судят обо всём.

Владимир Путин: Я понимаю…

Андрей Ванденко: Дело Серебренникова, например. Ну сколько уже, ну сколько можно? И Вы сейчас опять скажете: это дело суда. Уже там подписывались и расписывались.

Владимир Путин: Кто подписывался и расписывался?

Андрей Ванденко: Ну кто, люди, которые имеют вес в обществе, с именем, за него.

Владимир Путин: Андрей, ну послушайте меня! Люди, которые имеют вес в обществе, их мнение важно. Я думаю, что суд учитывает мнение уважаемых людей. Но всё-таки он должен принимать решение не на основе их мнения, а на основе закона и своего правосознания.

Андрей Ванденко: Не менее резонансная история была с этими летними выступлениями в Москве…

Владимир Путин: Ну да.

Андрей Ванденко: Когда бутылка...

Владимир Путин: Каждый может…

Андрей Ванденко: ...которая в Вашей интерпретации превратилась уже сразу во что-то… Ну бросили бутылку. Вы параллель проводите сразу там с Парижем, Гонконгом.

Владимир Путин: Нельзя допускать! Сегодня бутылку бросил, завтра стулом запустит, а потом машины будут громить. Нельзя этого допускать, нельзя распускаться. В рамках закона.

Андрей Ванденко: Ну тоже, ну и Росгвардия, что ж они у нас такие ранимые, трепетные?

Владимир Путин: Они и ранимые, и трепетные, они выполняют свой долг. И должны это делать. И больше того, они здесь вот с демонстрантами занимаются, а завтра под пули пойдут, и они принимают участие в боевых операциях. А кто-то там в интернете распространяет информацию о том, что нужно убивать их детей. Это что такое? Это в отношении людей, которые под пули лезут, если Родина прикажет, для защиты интересов государства, общества и конкретных наших граждан? Это можно, знаете, как разбалансировать ситуацию в стране, мало не покажется, с этим не шутят.

Андрей Ванденко: Но когда дубинкой молотят, тоже граждан, знаете...

Владимир Путин: А дубинкой просто так никто не молотит, если...

Андрей Ванденко: Ну Владимир Владимирович...

Владимир Путин: Нет, послушайте меня. Если люди действуют в рамках действующих процедур, правил и законов, кто же будет махать дубинкой? Наоборот, защищать должны.

Андрей Ванденко: Посмотрите видео…

Владимир Путин: Да, я верю…

Андрей Ванденко: Как женщине под рёбра, а потом не находят, кто это, где он, что он…

Владимир Путин: Речь наверняка идёт о так называемых несанкционированных акциях.

Андрей Ванденко: Да.

Владимир Путин: Ну вот. Получайте санкцию, идите и высказывайте свою точку зрения. Ведь понимаете, вот интернет, средства массовой информации, в том числе оппозиционные. Они же придут, где бы вы ни были, вот где бы вы ни были, куда бы вы ни пришли, где бы вы ни собрались, чтобы высказать своё недовольство действующей властью, ведь с помощью интернета и с помощью средств информации это будет доведено до миллионов. Так?

Андрей Ванденко: Так.

Владимир Путин: А зачем же перекрывать уличное движение? Чтобы спровоцировать действия силовых структур, чтобы они помахали дубинками. И потом, чтобы Вы меня об этом спросили. В этом смысл! Другого смысла нет! Показать, что они такие вот герои и они с таким же рвением будут защищать интересы граждан, если они пройдут в органы власти управления. Ругать власть для того, чтобы убедить избирателя в том, что это именно те люди, которые нужны, недостаточно. Нужно обязательно предъявить позитивную программу.

Андрей Ванденко: Как там… На то и кот, чтобы мыши не дремали.

Владимир Путин: Правильно. Это хорошо, но этого недостаточно, чтобы эффективно развивать страну.

Источник: ТАСС