Наши корреспонденты прошлись по минским и московским ломбардам

Растущая финансовая мобильность белорусского общества привела к тому, что в последние несколько лет здешние ломбарды избавились от ярлыка заведений, куда люди старшего поколения приносят фамильные драгоценности, чтобы перехватить деньги до зарплаты или пенсии.

Среднестатистический клиент помолодел: это мужчина 25-45 лет, нередко владелец скромного бизнеса, которому требуются небольшие средства на спонтанные нужды - 500-800 белорусских рублей (около 230-380 долларов США в эквиваленте).

Миф о том, что ломбард - это место, вокруг которого нередко кучкуются лица с темным прошлым и сомнительным будущим, ушел в прошлое. Современное учреждение данного профиля имеет официальный статус микрофинансовой организации, включено в соответствующий реестр Национального банка. В стране десятки компаний, среди которых немало сетевых, выдающих микрозаймы под залог имущества. Тридцать из них входят в состав Ассоциации ломбардов Республиканской ассоциации микрофинансовых организаций.

- В последнее время все чаще обращаются студенты, - рассказывают в одном из минских ломбардов, расположенных, к слову, рядом с университетом. - Закладывают телефоны, планшеты, ноутбуки. Последние - чаще всего. Люди среднего и старшего поколения чаще сдают золото. Пенсионеров немного: это, видимо, связано с тем, что после распада Советского Союза и пропажи банковских сбережений люди рассчитывают только на себя и берут в долг лишь в самом крайнем случае.

Кстати, вопреки расхожему мнению, среди клиентов белорусских ломбардов совсем мало тех, кто готов лишиться последних ценностей ради посещения игорного заведения, несмотря на то что в Беларуси в отличие от России казино и залов игровых автоматов предостаточно. Помимо гаджетов и золотых изделий в ломбарды несут все, что представляет материальную ценность и подлежит перевозке.

Бытовую технику, компьютеры, часы, музыкальные инструменты, телевизоры, строительные инструменты, фото-, видео-, аудиотехнику. Иногда даже предметы одежды или велосипеды. А вот к произведениям искусства и драгоценным камням у ломбардов отношение прохладное: чтобы оценить их, нужно специальное образование. Пару лет назад в одном из заведений рассказывали, как один клиент принес бильярдный кий ручной работы, а еще один - ванну! Гарантии, что такое экстравагантное предложение будет поддержано оценщиком, нет. Поэтому в ломбардах советуют перед нанесением визита позвонить или проконсультироваться на сайте в режиме онлайн. А если получен отказ, не обижаться: в конце концов ломбард не обязан ничего принимать: согласие, как говорил герой бессмертного литературного произведения, есть продукт при полном непротивлении сторон.

Общие условия займа в белорусских ломбардах таковы. За пользование микрозаймом нужно будет выложить в среднем от 0,2% до 1,5% или больше в день (конкретный размер зависит от суммы займа и типа залога). Сами микрозаймы выдаются сроком от 1 до 45 дней, причем договор предусматривает досрочное погашение с перерасчетом. Количество продлений договора микрозайма не ограничивается. Минимальный возраст заемщика - 18 лет. Выплачиваемая клиенту сумма, уверяют в ломбардах, может доходить до 90% от оценочной стоимости товара, но на практике все индивидуально. К постоянным клиентам подход более теплый, чем к новичкам. Что еще? Для получения денег под залог автомобиля нужны базовый пакет документов, включающий в себя регистрационное свидетельство транспортного средства (техпаспорт), гражданский паспорт владельца, генеральную доверенность.

Кстати, о документах. Не все белорусские ломбарды готовы выдавать микрозаймы обладателям российских паспортов без временной регистрации клиента на территории страны пребывания.

- Готовы обслуживать при предъявлении паспорта гражданина Беларуси, вида на жительство в стране, удостоверения беженца, - были категоричны в одном из микрофинансовых учреждений. В то же время сотрудники другого ломбарда с филиалами во всех регионах страны оказались более лояльны к гостям из России и приглашают их к себе, даже если те приехали в Беларусь на месяц-другой и временно оказались в стесненной финансовой ситуации. Словом, каждый владелец ломбарда действует исходя из складывающихся рисков и собственного опыта работы. А шансы договориться всегда есть.

В ближайшей перспективе появятся вендинговые ломбарды и скупки, которые будут располагаться в людных местах. Фото: РИА Новости

А как в России

Услугами ломбардов пользуются около 12 млн россиян, средний заем составляет 20-30 тысяч рублей. Эти цифры назвал член Комитета Госдумы по финансовым рынкам Евгений Шулепов. В ноябре прошлого года депутаты приняли в первом чтении законопроект, регулирующий деятельность ломбардов в России, в частности ограничивающий размер предельного займа. Он не должен превышать оценочную стоимость заложенной вещи. Предельная сумма оценки, обязательная для проведения торгов при реализации невостребованного имущества, увеличивается до 300 тысяч рублей.

Депутаты рассчитывают принять законопроект в весеннюю сессию. Тогда называть себя ломбардом смогут только те организации, сведения о которых внесены в реестр ЦБ. По данным ЦБ РФ, количество ломбардов уменьшается: в 2016 году их было 8417, а в 2019-м - 4617.

Как пояснил "СОЮЗу" глава Национального объединения ломбардов Алексей Лазутин, уменьшается количество юридических лиц ломбардов. При этом у одного юрлица может быть от одного до нескольких сотен розничных объектов. "Многие микропредприниматели, у которых один или несколько ломбардов, стали перепрофилироваться в комиссионные магазины. Формально не нарушая действующих нормативных актов, они, по сути, оказывают ломбардные услуги. С учетом этого рынок ломбардов включает около 20 тысяч розничных объектов", - добавил Лазутин.

Участники рынка называют ломбарды уникальным финансовым институтом для заемщика: деньги можно получить, даже если кредитная история заемщика очень плохая, и по любому документу, включая паспорт иностранного гражданина. С другой стороны, для потребителя нет абсолютно никаких рисков, ведь даже в случае дефолта к нему нет претензий со стороны ломбарда, его кредитная история не портится, не происходит досудебного взыскания задолженности и на него не по­дают в суд.

Более 90% рынка - это ювелирные ломбарды, но многие участники рынка начали расширять ассортиментную матрицу, принимая в качестве залога меховые изделия, бытовую технику и электронику, автомобили и люксовые изделия. "Пилотируются новые форматы ломбардов, в которых оценка ювелирных украшений дублируется специализированными автоматизированными средствами. Существенно трансформируется система взаимоотношений с потребителем. Появятся вендинговые ломбарды и скупки, которые будут располагаться в местах повышенной проходимости", - рассказал Алексей Лазутин.

Аналитики НАФИ отмечают, что наибольший процент тех, кто за последние три года пользовался услугами ломбардов, проживает в средних и больших городах с населением 50-500 тысяч человек. Меньше всего клиентов у ломбардов в Москве и Санкт-Петербурге. В региональном разрезе по востребованности лидирует Сибирский федеральный округ. Чаще всего в ломбарды обращаются люди с невысокими доходами. В группе с доходом от 10 до 20 тысяч рублей ломбардами пользовались 10%, в группах с большим уровнем дохода - 8-9% респондентов.

КСТАТИ

В конце апреля вступит в силу Указ "О предоставлении и привлечении займов", в соответствии с которым белорусские микрофинансовые организации ждет трансформация по образцу развитых стран. Например, для клиентов будут доступны несколько опций - продать свое имущество сразу в этот ломбард, получить заем под свое имущество (опция классического ломбарда) или оставить имущество на комиссионную продажу. Ломбарды также смогут предоставлять микрозаймы гражданам под залог автомобилей, когда машину не нужно оставлять на стоянке, а продолжать ею пользоваться и выполнять обязательства по займу. В связи с этим услуги автоломбардов могут подешеветь, потому что не надо будет оплачивать стоянку.