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26.02.2020 12:20
Рубрика: Общество

Красный сверхгигант Бетельгейзе потускнел до максимума

Текст: Алена Ларина
Фото: ESA / Herschel/PACS/L. Decin et al Фото: ESA / Herschel/PACS/L. Decin et al
Фото: ESA / Herschel/PACS/L. Decin et al

Красный сверхгигант Бетельгейзе в созвездии Ориона достиг минимума светимости и теперь становится ярче.

Звезда перестала тускнеть впервые с октября прошлого года. По данным The Astronomer"s Telegram, к середине февраля Бетельгейзе была наименее яркой, что соответствует ее периоду колебания яркости в 420 - 430 дней.

Фото: NASA/Solar Dynamics Observatory
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Это ночное светило, в разы тяжелее Солнца, считается одной из самых ярких звезд ночного неба, и находится ближе к концу основной части своего жизненного цикла, в это время в ее недрах выделение энергии происходит за счет термоядерного синтеза.

Бетельгейзе примерно от восьми до восьми с половиной миллионов лет, и сейчас в ее ядре выработался водород и происходят реакции более тяжелых ядер. Поэтому оболочка светила охладилась и придала звезде красный цвет.

После того, как в Бетельгейзе накопится критическая масса тяжелых элементов, ее плотность станет критической, и она взорвется как сверхновая. По мнению ученых, перед взрывом она должна потускнеть. Пока сложно прогнозировать, когда наступит этот момент, скорее всего, не ранее, чем через несколько десятков тысяч лет.

Общество Космос Общество Наука

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