Красный сверхгигант Бетельгейзе потускнел до максимума

Красный сверхгигант Бетельгейзе в созвездии Ориона достиг минимума светимости и теперь становится ярче.

Звезда перестала тускнеть впервые с октября прошлого года. По данным The Astronomer"s Telegram, к середине февраля Бетельгейзе была наименее яркой, что соответствует ее периоду колебания яркости в 420 - 430 дней.

Это ночное светило, в разы тяжелее Солнца, считается одной из самых ярких звезд ночного неба, и находится ближе к концу основной части своего жизненного цикла, в это время в ее недрах выделение энергии происходит за счет термоядерного синтеза.

Бетельгейзе примерно от восьми до восьми с половиной миллионов лет, и сейчас в ее ядре выработался водород и происходят реакции более тяжелых ядер. Поэтому оболочка светила охладилась и придала звезде красный цвет.

После того, как в Бетельгейзе накопится критическая масса тяжелых элементов, ее плотность станет критической, и она взорвется как сверхновая. По мнению ученых, перед взрывом она должна потускнеть. Пока сложно прогнозировать, когда наступит этот момент, скорее всего, не ранее, чем через несколько десятков тысяч лет.