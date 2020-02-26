Талисманом чемпионата мира 2021 года стал ежик

В следующем году Минск и Рига примут чемпионат мира по хоккею. На днях в Национальном олимпийском комитете Беларуси представили талисман турнира, им стал ежик Спайки.

Когда в Минске в 2014 году впервые проходил чемпионат мира по хоккею, талисман турнира зубр Волат полюбился болельщикам и стал одним из самых ярких героев соревнований - его изображения украшали билборды и сувенирную продукцию, а сам он заводил трибуны на хоккейных аренах. В этот раз организаторы чемпионата не менее ответственно подошли к выбору талисмана: на конкурс, объявленный ими, прислали более ста работ, авторами которых были и любители хоккея, и профессиональные художники и дизайнеры. По итогам голосования звездного жюри и зрителей талисманом чемпионата мира по хоккею 2021 года выбрали ежика Спайки, созданного латвийским дизайнером и страстным хоккейным болельщиком Янисом Бурмейстерсом.

Ежик - один из наиболее популярных персонажей в народном творчестве Беларуси и Латвии. Его образ - воплощение идеи множества национальностей и приверженности любимому хоккею. Эта же мысль заложена в слоган будущего турнира - Passion. No Borders ("страсть без границ"), а также отражена на логотипе чемпионата, где собраны цвета национальных флагов всех стран-участниц. Доработкой образа, представленного Бурмейстерсом, занималось креативное агентство DAB, директор которого Никита Устинович не сомневается: маскот чемпионата мира станет любимым символом у болельщиков, символом игры, поскольку дизайнеры при создании персонажа искали общее, создавали историю и наделяли персонажа боевым характером.