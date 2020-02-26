"Теннис - я говорю прощай": Мария Шарапова объявила о завершении карьеры

"Теннис - я говорю прощай", - заявила 32-летняя спортсменка.

Шарапова за карьеру выиграла пять турниров серии Большого Шлема. В последнее время теннисистка играла нечасто из-за постоянных проблем со здоровьем. Именно это она и назвала главной причиной своего решения.

В последний раз Шарапова, ныне 373-я ракетка мира, выходила на корт на Открытом чемпионате Австралии, где уступила в стартовом матче.

Всего за карьеру Шарапова выиграла 36 турниров WTA. На Олимпиаде в Лондоне стала серебряным призером.