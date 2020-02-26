В Грузии зафиксирован первый случай заражения коронавирусом

Минздрав Грузии зафиксировал первый в республике случай заражения новым типом коронавируса, передает РИА Новости. Это подтвердила глава ведомства Екатерина Тикарадзе.

Речь, по ее словам, идет о 50-летнем мужчине, прибывшем из Азербайджана.

"Несколько минут назад мы получили из лаборатории Лугара результаты анализов, согласно которым в стране выявлен первый случай заражения коронавирусом​​​, - сказала она. - Заражен гражданин Грузии, который вчера прибыл из Ирана через Азербайджан",

По данным минздрава, с зараженным никто не контактировал, он был вовремя доставлен в клинику.