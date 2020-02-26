В Харькове проспект вновь получит имя маршала Жукова

Харьковский проспект вновь назовут в честь маршала Георгия Жукова. Как передает местный портал Vgorode, это решение поддержали 52 депутата городского совета, и лишь 8 выступили против.

Таким образом, спустя четыре года улица вернет свое прежнее название. В 2016 году в рамках так называемой декоммунизации проспект получил имя Петра Григоренко. В прошлом году местные власти отменили то решение, однако с этим не согласились некоторые политики, и дело оказалось на рассмотрении суда, который посчитал, что возвращение прежнего название было проведено незаконно.

В итоге вопрос о том, чье имя должен носить проспект, было вынесено на всеобщее голосование. Предложение вернуть проспекту имя Жукова поддержали 67 процентов проголосовавших. Мэр Харькова Геннадий Кернес распорядился подготовить проект решения о возвращении одному из городских проспектов имени советского маршала Георгия Жукова. Сегодня этот проект был утвержден депутатами.

По мнению Кернеса, требования закона о декоммунизации не должны распространяться на памятники и памятные знаки, связанные с освобождением Украины от нацистов.