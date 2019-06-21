Мэр Харькова утвердил возвращение проспекту имени маршала Жукова

Мэр Харькова Геннадий Кернес подписал решение о возвращении проспекту Петра Григоренко имени маршала Жукова. В среду за это решение проголосовал Харьковский горсовет.

"Имя Георгия Жукова вошло в историю не только как маршала, который принял капитуляцию Германии, но и как человека, который неразрывно связан с историей Харькова, - говорится на официальной сайте горсовета Харькова. - В результате Курско-Белгородской операции, которой руководил маршал Жуков, 23 августа 1943 года был освобожден город Харьков. И мы празднуем День города именно в этот день".

Кернес подтвердил факт подписания решения горсовета изданию "Медиапорт".

После принятия решения горсоветом Нацполиция Украины начала досудебное расследование по делу о возвращении в Харькове проспекту, названному в честь украинского диссидента Петра Григоренко, имени советского военачальника Георгия Жукова. По данным правоохранителей, вечером 19 июня в Шевченковский отдел полиции поступило соответствующее обращение от депутата Харьковского городского совета.

В 2015 году на Украине был принят закон "Об осуждении коммунистического и нацистского режимов", запрещающий пропаганду советской символики. В следующем году проспект Маршала Жукова в Харькове был переименован в проспект Петра Григоренко.