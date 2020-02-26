В Японии машины проверят отчеты бизнесменов и их характер

Японское налоговое агентство расширяет сферу применения искусственного интеллекта (ИИ). Ведомство заявило, что уже с апреля 2021 года начнет внедрять новую систему налоговой инспекции с использованием ИИ. Об этом сообщает японская газета Mainichi.

Робот, проанализировав данные, будет решать, какие компании стоило бы проверить в первую очередь, чтобы выяснить, не искажают ли они свою отчетность. ИИ станет изучать не только финансовые показатели, но также проанализирует голосовые файлы, на которых руководители компаний говорят об успехах или неудачах своего бизнеса. В первую очередь машину заинтересует, насколько эти люди склонны к риску, а также - как именно они выражают свои мысли.

Если человек склонен к самовозвеличиванию, то от него с большей вероятностью можно ожидать попыток обмануть государство, в том числе с помощью подкупа аудиторов. Опираясь на эти данные, роботу предстоит определить, кто может уклоняться от уплаты налогов.

В настоящее время ИИ должен пройти соответствующий курс обучения. Затем в тренировочном режиме он будет проверять документы компаний, чтобы понять, содержат ли они признаки преступления. По данным налогового агентства, способы ухода от налогов в Японии становятся все более изощренными. Кроме того, растет количество выявленных преступлений - в 2019 финансовом году их насчитывалось 74 тысячи, что почти на 2 процента больше, чем годом ранее. Незадекларированный доход составил 1,38 миллиарда иен (12,48 миллиона долларов), что также почти в два раза больше по сравнению с 2018 годом.