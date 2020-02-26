В Японии выпустили дамскую сумочку-переноску для ежа

В Японии выпустили изящную дамскую сумочку на ремне, которая предназначена для переноски ежей.

Как говорится в пояснении к товару, этот продукт разработан женщиной-дизайнером, которая сама держит дома ежа. В сложенном виде сумку, сделанную из пропитанного водоотталкивающим составом холста, можно положить в клетку, чтобы она служила животному постелью. Для переноски сумка раздвигается, туда помещают ежа. Чтобы он не испачкал сумку, на дно кладется подкладка из моющегося полипропилена. Сумка снабжена окошком, которое закрывается клапаном.

"Всегда можно открыть клапан и посмотреть, все ли в порядке с животным", - сказано в инструкции.

Кроме того, в качестве достоинства сумки указано, что "будь то дома или в дороге, вы всегда можете открыть сумку и насладиться запахом ежа.