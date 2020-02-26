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26.02.2020 19:00
Рубрика: В мире

Братское собрание

В Иордании прошла встреча глав православных церквей
Текст: Елена Яковлева
Российская газета - Федеральный выпуск № 42(8096)
26 февраля в столице Иордании Аммане прошла встреча предстоятелей и делегаций православных поместных церквей. В ней принял участие Патриарх Московский и всея Руси Кирилл.

Идея православного совещания принадлежит Патриарху Иерусалимскому Феофилу III, сказавшему об этом во время визита в Москву в ноябре прошлого года. Он предложил собраться в Аммане и обсудить сохранность единства православия, сильно поколебленного неканоническими действиями Константинопольского патриархата, предоставившего томос об автокефалии раскольническим религиозным структурам на Украине.

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В собрании в Аммане принимают участие шесть поместных церквей: Иерусалимская, Русская, Сербская православные церкви и Православная церковь Чешских земель и Словакии представлены своими предстоятелями, а Румынская и Польская направили на встречу свои делегации.

РИА Новости со ссылкой на свои источники в греческих церковных кругах сообщают, что на всех предстоятелей оказывалось сильное давление со стороны Константинополя с целью сорвать встречу в Аммане. Патриарх Иерусалимский приглашал Патриарха Константинопольского к участию во встрече, подчеркивая его статус первого среди равных в православном мире, но в ответ получил жесткую отповедь. А в СМИ Фанара открылась целая кампания против тех, кто принял приглашение Иерусалимского Патриарха.

Но встреча состоялась, и сам этот факт является важным шагом вперед как попытка преодоления кризисных явлений в православном мире, инспирированных неканоническими действиями.

Фото: пресс-служба президента Черногории
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- Цель данного собрания - обсуждение вопроса о сохранении церковного единства, - цитирует РИА Новости главу отдела внешних церковных связей Московского патриархата, митрополита Волоколамского Илариона. - К сожалению, на сегодня фактом является наличие разделений и серьезных разногласий между поместными церквами. Существует опасность глубокого раскола в православной церкви. Преодолеть эти разделения можно только путем честного и братского диалога и общими усилиями всех общепризнанных автокефальных церквей. Надеемся, что предстоящая встреча станет важным этапом в этом направлении.

От однодневной братской встречи нельзя было ожидать решения всех проблем, но сам факт проведения мероприятия, несмотря на сопротивление и давление со стороны Константинопольского Патриархата, очень важен. Большинство Предстоятелей Православных Поместных Церквей согласились с тем,

что межправославные отношения сегодня переживают не лучшие времена, но состоявшаяся встреча дает надежду, что подобные консультации продолжатся в будущем. Последовательно поддерживало встречу Иорданское Королевство, подчеркивая при этом, что роль ее монарха - быть защитником исламских и христианских святынь страны.

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