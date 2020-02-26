В Конституции могут закрепить тезис об уважении к людям труда

Президент РФ Владимир Путин считает возможным отразить в новой редакции Конституции тезис об уважении труда, а также положение о поддержке предпринимательства. Об этом он заявил на встрече с членами рабочей группы.

Положением об уважении к труду могут дополнить статью 75 Конституции. С таким предложением выступила председатель Профессионального союза работников АПК Наталья Агапова. По ее словам, добавление такого пункта даст новый импульс к переговорам работников и работодателей, которые зачастую позволяют себе отклонения от МРОТ.

- Я с вами согласен, - сказал президент. - С одной стороны, это смотрится как декларация, но с другой стороны - это Основной закон, и если в Конституции сказано об этом, то тогда уважение к труду, к людям труда будет привлекать внимание и в общественном сознании, и в тех мерах, которые само государство предпринимает для развития социальной сферы.

По словам президента, в советской Конституции уважение к труду упоминалось, но в 1993-м году этот постулат был "вычищен".

Глава государства также одобрил инициативу, озвученную главой Торгово-промышленной палаты РФ Сергеем Катыриным. Речь о закреплении в Конституции РФ обязанности государства содействовать развитию предпринимательства и частной инициативы.

В связи с этим он заметил, что многие пока воспринимают предпринимателей как "жуликов".

- Что греха таить, все-таки у нас в общественном сознании еще присутствует идея о том, что, если предприниматель, значит - какой-то жулик, - констатировал президент. - Но это не создает благоприятных условий для развития предпринимательства.