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26.02.2020 17:30
Рубрика: Власть

В Конституции пропишут недопустимость фальсификации истории

Текст: Татьяна Замахина
Фото: Константин Завражин
Президент РФ Владимир Путин поддержал идею о том, чтобы прописать в Конституции норму о недопустимости фальсификации истории. Об этом он заявил на встрече в Кремле с рабочей группой по подготовке изменений в Основном законе.

С инициативой выступил член рабочей группы, глава думского комитета по образованию и науке Вячеслав Никонов. По его словам, предлагается прописать следующее: "Российская Федерация чтит память защитников Отечества, защищает историческую правду, не допускает фальсификацию истории, умаление значения подвига народа при защите Отечества".

Глава государства согласился, что нужно "активно противостоять" таким попыткам. "И будет уместно это так, аккуратно, отразить и в Основном законе страны", - сказал президент РФ.

Фото: Сергей Мамонтов/РИА Новости
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Впрочем, глава государства заметил, что "украсть" у страны победу во Второй мировой войне невозможно. "Берлин-то кто штурмовал, чей флаг над Рейхстагом развевался? Этого никто не забудет", - подчеркнул Путин.

Российский лидер также напомнил, что сам неоднократно говорил о проблеме фальсификации истории. Так что это вполне уместно обратить внимание на защиту исторической правды и недопустимость умаления значения подвига народа при защите Отечества. "Все это чрезвычайно важно, все ляжет в копилку общественного сознания, пойдет на благо страны, безусловно", - резюмировал Путин.

Никонов предложил также прописать в Конституции обеспечение защиты интересов русскоязычных людей и соотечественников за рубежом.

Поддержка соотечественников за рубежом является важным элементом, согласился президент.

- Неважно уже, какой этнической группы человек, какой национальности, за границей все они - русские, - подчеркнул он. - И носители русской культуры и русского языка, безусловно, имеют право так себя и называть. Поэтому наша задача - и защищать их, и поддерживать с ними связи.

Он поблагодарил рабочую группу за соответствующее предложение.

Власть Работа власти Внутренняя политика Президент Изменения в Конституцию РФ РГ-Фото

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