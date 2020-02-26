В правительство внесен проект концепции РОП

Доработанный проект концепции расширенной ответственности производителя (РОП) направлен в правительство РФ. Рост цен возможен на 0,15%. Об этом сообщает Минприроды России.

Разработчики уверяют, что предпосылок для роста цен нет. "При подготовке основных направлений совершенствования института РОП отраслевыми ассоциациями были проведены расчеты, согласно которым полная уплата экологического сбора на упаковку при исполнении РОП не приведет к существенному росту цен на товары для населения и организаций", - говорится в сообщении ведомства.

По оценке экспертов рабочей группы по РОП Минприроды, по большинству видов товаров повседневного спроса доля обязательств по РОП составит в цене товаров в среднем 0,15%: минимум 0,01% -многослойный гибкий пластиковый пакет, максимум 1,01% - стеклянная бутылка малого объема с металлической крышкой.

Упаковка - самый распространенный отход, имеющий короткий жизненный цикл. По прогнозам, упор РОП именно на упаковку позволит сократить объемы захоронения отходов потребления вдвое. "Предлагаемые проектом концепции изменения в части совершенствования исполнения расширенной ответственности производителей и импортеров позволят обеспечить эффективное аккумулирование и использование средств экологического сбора, увеличить количество утилизируемых отходов в рамках РОП, сократить количество отходов упаковки в составе твердых коммунальных отходов", - подчеркнул один из разработчиков проекта - директор ВНИИ охраны окружающей среды Иван Стариков.

В странах, где производители товаров и упаковки покрывают 100% затрат операторов (recovery organizations) на сбор и обработку отходов, образованных от товаров, а также стоимость образовательных программ, информационных кампаний, необходимых для увеличения доли утилизации, размер экологического сбора для большинства товаров составляет около 1% от их стоимости в Бельгии, и около 2% в Германии.

Принцип РОП введен в России с 2015 года, но пока развит слабо. По данным Росприроднадзора, в 2016 году сумма собранного экосбора составила 1,3 миллиарда рублей, в 2017-м - 2,6 миллиарда, в 2018-м - 2,2 миллиарда.