В правительство внесен проект концепции РОП

Новости

"Почта России" будет продвигать отечественные товары на японский рынок 12:46
Путин в четверг проведет переговоры с президентом Киргизии Жээнбековым 12:46
Пентагон признал военное превосходство России в Прибалтике 12:44
Названы города России с самыми интересными событиями для туристов 12:39
МИД не верит в американскую "сделку века" по Палестине 12:36
Как работает распознавание лиц в московском метро 12:34
Экономические последствия эпидемий обсудят на ПМЭФ-2020 12:20
Красный сверхгигант Бетельгейзе потускнел до максимума 12:20
Студия Lucasfilm анонсировала новую эпоху "Звездных войн" 12:15
Ушел из жизни профессор Московской консерватории Сергей Доренский 12:08
Около Ростова столкнулись танкер и сухогруз 12:01
Новая эмблема появится у автомобилей Kia в конце года 12:00
На II Балтийском культурном форуме обсудят притяжение музеев 11:53
В Ижевске три человека пострадали при утечке аммиака на заводе 11:46
Видео: В Саратове подростки признались в подготовке нападения на школу 11:43
Исследователи пересмотрели причины смерти Эдгара По 11:40
Дело о "пирах" Цеповяза в колонии направят в суд Амурской области 11:36
В Московском зоопарке родились щенки гривистого волка 11:33
"Лион" - "Ювентус" - онлайн-трансляция матча 1/8 финала Лиги чемпионов 11:30
Вышел новый трейлер хоррора "Тихое место 2" 11:26
В США открылся магазин без касс 11:23
В КБР за застолье в больнице уволили главврача и двух сотрудников 11:17
В Крыму назвали 26 февраля кульминационной датой для возвращения в РФ 11:15
Внедорожник ВАЗ-21099 "Виктория" выставили на продажу 11:06
Вышел трейлер новых "Страшных сказок" с Натали Дормер 11:05
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Что не пропустить по ТВ на текущей неделе
Что не пропустить по ТВ на текущей неделе
Какие проекты помогут привлечь в Россию иностранную молодежь
Какие проекты помогут привлечь в Россию иностранную молодежь
Масленица: главный смысл недели и как ее правильно провести
Масленица: главный смысл недели и как ее правильно провести
26.02.2020 11:44
Рубрика: Экономика

В правительство внесен проект концепции РОП

Текст: Елена Березина
Доработанный проект концепции расширенной ответственности производителя (РОП) направлен в правительство РФ. Рост цен возможен на 0,15%. Об этом сообщает Минприроды России.
Фото: Илья Питалев/РИА Новости Фото: Илья Питалев/РИА Новости
Фото: Илья Питалев/РИА Новости

Разработчики уверяют, что предпосылок для роста цен нет. "При подготовке основных направлений совершенствования института РОП отраслевыми ассоциациями были проведены расчеты, согласно которым полная уплата экологического сбора на упаковку при исполнении РОП не приведет к существенному росту цен на товары для населения и организаций", - говорится в сообщении ведомства.

Фото: Сергей Михеев/РГ
Минприроды подготовило правила биржевых торгов древесиной

По оценке экспертов рабочей группы по РОП Минприроды, по большинству видов товаров повседневного спроса доля обязательств по РОП составит в цене товаров в среднем 0,15%: минимум 0,01% -многослойный гибкий пластиковый пакет, максимум 1,01% - стеклянная бутылка малого объема с металлической крышкой.

Упаковка - самый распространенный отход, имеющий короткий жизненный цикл. По прогнозам, упор РОП именно на упаковку позволит сократить объемы захоронения отходов потребления вдвое. "Предлагаемые проектом концепции изменения в части совершенствования исполнения расширенной ответственности производителей и импортеров позволят обеспечить эффективное аккумулирование и использование средств экологического сбора, увеличить количество утилизируемых отходов в рамках РОП, сократить количество отходов упаковки в составе твердых коммунальных отходов", - подчеркнул один из разработчиков проекта - директор ВНИИ охраны окружающей среды Иван Стариков.

Фото: EPA
Какой доход приносит самостоятельная сдача мусора для переработки

В странах, где производители товаров и упаковки покрывают 100% затрат операторов (recovery organizations) на сбор и обработку отходов, образованных от товаров, а также стоимость образовательных программ, информационных кампаний, необходимых для увеличения доли утилизации, размер экологического сбора для большинства товаров составляет около 1% от их стоимости в Бельгии, и около 2% в Германии.

Принцип РОП введен в России с 2015 года, но пока развит слабо. По данным Росприроднадзора, в 2016 году сумма собранного экосбора составила 1,3 миллиарда рублей, в 2017-м - 2,6 миллиарда, в 2018-м - 2,2 миллиарда.

Экономика Товары и цены Общество Экология Правительство Минприроды

Главное сегодня

Роспотребнадзор посоветовал отложить поездки в Италию, Корею и Иран
Новак: Спрос на нефть будет сохраняться минимум два десятилетия
Захарова рассказала о "нападении" грузинских журналисток на Лаврова
Россия потребовала от ООН разобраться с проблемой невыдачи США виз дипломатам
Санкции могут укрепить позиции российских банков
Туризм
Туризм
Куда россияне чаще всего ездят на поездах
Рейтинг
Рейтинг
В каких регионах самый доступный бензин