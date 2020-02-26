В Совете безопасности России предлагают ввести обязательную регистрацию ДНК для близких родственников пропавших без вести людей.

Как сообщили обозревателю "РГ" в аппарате Совбеза, на прошедшей межведомственной комиссии по общественной безопасности Совета безопасности было признано целесообразным законодательно урегулировать расширение перечня лиц, подлежащих обязательной геномной регистрации. Речь идет о включении в перечень сведений о близких родственниках лиц, пропавших без вести.

Также отмечена актуальность вопросов, касающихся уточнения круга лиц, подлежащих обязательному дактилоскопированию.

Действующий закон о геномной регистрации обязывает внесение в национальную базу данных ДНК лиц, осужденных и отбывающих наказание за совершение тяжких или особо тяжких преступлений. Кроме того, это касается всех категорий преступлений против половой неприкосновенности и половой свободы личности. А также неустановленных лиц, биологический материал которых изъят в ходе производства следственных действий. Кроме того, обязательной государственной геномной регистрации подлежат неопознанные тела.

Как отметили на межведомственной комиссии, несмотря на принимаемые правоохранительными органами меры, количество без вести пропавших граждан и неопознанных тел продолжает оставаться высоким. Так, в прошлом году в России в розыске находилось почти 50 тысяч граждан, пропавших без вести, в том числе более 2 тысяч детей. Всего в 2019 году была установлена судьба 15,4 тысячи пропавших. Кроме того на учете в органах внутренних дел находилось более 14,6 тысячи дел по неопознанным телам, в рамках которых было идентифицировано только 3055 лиц.

Кроме того, межведомственная комиссия Совбеза также отметила необходимость повышения взаимодействия организаций при проведении поисково-спасательных мероприятий по поиску пропавших людей. Отдельное внимание уделено информационному обеспечению разыскной и идентификационной работы правоохранительных органов.

В прошлом году в России в розыске находилось почти 50 тысяч граждан, пропавших без вести

Например, МВД неоднократно обращалось к гражданам с разъяснениями, что чем быстрее они заявят в полицию о пропаже человека, тем больше шансов его найти невредимым, как минимум - живым. Особенно это касается детей, престарелых или больных людей, которые могут заблудиться и не найти дорогу домой. О том, что никакой нормы пресловутых "трех дней" не существует, знают далеко не все.

Всего, по данным Следственного комитета РФ, за 2018 год в России пропали без вести 13 683 детей. За первое полугодие 2019 года - 8383. Их подавляющее большинство впоследствии было обнаружено, однако в розыске продолжают оставаться около 100 человек.

Заседание комиссии прошло под руководством главы МВД Владимира Колокольцева и замсекретаря СБ РФ Александра Гребенкина. По словам Колокольцева, правоохранители уделяют особое внимание поиску несовершеннолетних. По его мнению, повышению эффективности этой работы будет способствовать наделение оперативников правом доступа к информации о местоположении телефона пропавшего ребенка, не дожидаясь судебного решения.

Он напомнил, что соответствующие изменения внесены в действующее законодательство и заявил, что считает необходимым предусмотреть такую возможность и применительно к розыску взрослых, пропавших без вести.