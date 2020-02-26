Система видеопомощи рефери (VAR) будет использоваться на всех матчах российской премьер-лиги (РПЛ) до конца сезона. Об этом в среду сообщил Российский футбольный союз (РФС).

Напомним, в России внедрение VAR началось с решающих матчей Кубка России 2018/2019 (четыре игры 1/2 финала и финал) и четырех стыковых игр за право сыграть в премьер-лиге в сезоне 2020/2021.

В РПЛ первым матчем, на котором была задействована система VAR, стала встреча стартового тура нынешнего сезона "Локомотив" - "Рубин". Правда, в этой игре видеоассистенты работали в режиме офлайн.

Со второго по четвертый тур VAR использовался уже онлайн, но только на одном матче из восьми. С 5-го тура видеоассистенты работали уже на двух играх. Ну а в 19-м туре, последнем перед зимним перерывом, впервые VAR был доступен на всех восьми матчах.

Теперь эта практика распространится на все оставшиеся игры РПЛ, начиная с 20-го тура, которым в эти выходные возобновится российский чемпионат.

Кстати, накануне РФС объявил судей, которые будут работать на ближайших восьми играх. В том числе и на двух центральных "Спартак" - "Динамо" и "Локомотив" - "Зенит", запланированных на 29 февраля. Столичное дерби рассудит Сергей Карасев. Ответственным за VAR будет Василий Казарцев. В Черкизово главным арбитром назначен Евгений Турбин. Руководить видеоассистентами в этом матче поручено Сергею Иванову.

Возвращаясь к системе VAR, отметим, что видеоассистенты теперь будут работать из специального единого центра, построенного в Москве. Раньше видеопомощники дислоцировались в специальных автобусах на территории стадионов, где проходили матчи. Как неоднократно повторял куратор проекта внедрения системы видеопомощи судьям Леонид Калошин, введение этого центра в эксплуатацию было одним из необходимых условий для распространения VAR на все игры РПЛ.

Кстати, в РФС еще летом обещали, что когда VAR внедрят окончательно, то, возможно, будут публиковаться переговоры судей с некоторых матчей. Что-то подобное, к примеру, сделала испанская Ла Лига после матча "Барселона" - "Реал", состоявшегося в ноябре прошлого года.