Ведущим вузам выделят более 10 миллиардов рублей

Речь идет о 21 вузе-участнике Проекта 5-100, в рамках которого университеты повышают свою конкурентоспособность на мировом образовательном рынке.

Вузы поделены на три группы. В первой группе - МФТИ, НГУ, НИТУ "МИСиС", НИУ ВШЭ, НИЯУ МИФИ, ТГУ и Университет ИТМО. Они получат в 2020 году по 875,78 млн рублей из госбюджета.

Второй группе, куда входят КФУ, РУДН, Сеченовский Университет, СПбПУ, ТПУ, ТюмГУ, УрФУ, выделят по 437,89 млн рублей. Те, кто попал в третью группу - БФУ им. И. Канта, ДВФУ, Самарский университет, СПбГЭТУ "ЛЭТИ", СФУ, Университет Лобачевского, ЮУрГУ, - получат по 125,11 млн рублей.

Напомним, в 2020 году будет новый конкурсный отбор вузов и с 2021 года не менее 30 университетов станут участниками новой программы повышения конкурентоспособности, которая будет преемником Проекта 5-100.