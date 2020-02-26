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26.02.2020 15:23
Рубрика: Власть

Ведущим вузам выделят более 10 миллиардов рублей

Текст: Мария Агранович
Премьер РФ Михаил Мишустин подписал распоряжение правительства о распределении в 2020 году субсидий в размере 10,07 миллиарда рублей на господдержку ведущих университетов России. Документ опубликован на официальном портале правовой информации.
Фото: Дмитрий Астахов / ТАСС Фото: Дмитрий Астахов / ТАСС
Фото: Дмитрий Астахов / ТАСС

Речь идет о 21 вузе-участнике Проекта 5-100, в рамках которого университеты повышают свою конкурентоспособность на мировом образовательном рынке.

Фото: Rattankun Thongbun / iStock
Зависят ли успехи университета от научной степени руководителя

Вузы поделены на три группы. В первой группе - МФТИ, НГУ, НИТУ "МИСиС", НИУ ВШЭ, НИЯУ МИФИ, ТГУ и Университет ИТМО. Они получат в 2020 году по 875,78 млн рублей из госбюджета.

Второй группе, куда входят КФУ, РУДН, Сеченовский Университет, СПбПУ, ТПУ, ТюмГУ, УрФУ, выделят по 437,89 млн рублей. Те, кто попал в третью группу - БФУ им. И. Канта, ДВФУ, Самарский университет, СПбГЭТУ "ЛЭТИ", СФУ, Университет Лобачевского, ЮУрГУ, - получат по 125,11 млн рублей.

Напомним, в 2020 году будет новый конкурсный отбор вузов и с 2021 года не менее 30 университетов станут участниками новой программы повышения конкурентоспособности, которая будет преемником Проекта 5-100.

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