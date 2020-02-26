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26.02.2020 12:42
Рубрика: Происшествия

Вербовщик "Правого сектора" Пирожок осужден в Москве на 4 года колонии

Текст: Иван Петров
В силу вступил приговор в отношении гражданина Украины Игоря Пирожка, задержанного в 2018 году в России при попытке вербовки нескольких человек в организацию "Правый сектор" (запрещена в РФ). Мужчина был приговорен 2-м Западным окружным военным судом к 4 годам колонии общего режима.
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

"Украинец Игорь Пирожок, 1968 года рождения - активный участник украинской праворадикальной организации "Правый сектор", запрещенной в России в связи с осуществлением экстремистской деятельности", - рассказали в пресс-службе управления ФСБ по Москве и Московской области.

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Статья Уголовного кодекса РФ, по которой был осужден мужчина, - "экстремизм". Пирожок признан виновным по части 1.1 статьи 282.2, части 2 статьи 282.2 и части 2 статьи 205.2 УК России "организация и участие в деятельности экстремистской организации, оправдание террористической деятельности".

В ФСБ пояснили, что осужденный был признан виновным в возбуждении национальной вражды, распространении праворадикальных взглядов и идей украинского национализма. "Игорь Пирожок был ярым противником воссоединения Крыма с Россией и сторонником "Майдана" - антиконституционного госпереворота на Украине, совершенного в 2014 году. Пирожок вступил в "Правый сектор", заняв должность ее политического руководителя в Бердичевском районе Житомирской области Украины", - рассказали в УФСБ.

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Кроме того в ходе расследования было установлено, что Пирожок под псевдонимом "Роман Чирка" создал и возглавил отряд "Хорти" ("борзые"), оказывавший материально-техническую помощь проукраинским группам для ведения разведывательной и диверсионно-террористической деятельности в России и Донбассе. "Осужденный также размещал в интернете информационные материалы, оправдывающие идеологию терроризма", - указали в спецслужбе.

По данным ФСБ России, Игорь Пирожок в январе 2018 года приехал в Москву, чтобы заняться здесь увеличением численности членов организации. В частности, он попытался вовлечь в деятельность организации двух человек. Но те отказались и сообщили о его действиях в правоохранительные органы.

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