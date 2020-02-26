Вильфанд посоветовал россиянам забыть слово "целина"

Осваивать новые земли для сельского хозяйства не позволит глобальное потепление. Такую точку зрения во время презентации доклада "Глобальный климат и почвенный покров России" в Почвенном институте им. Докучаева РАН высказал научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

По его словам, в связи с изменением климата нет возможности расширения ареала земель, которые пригодны для земледелия. "Слово "целина", которое большинству здесь сидящих знакомо по юности и профессиональной деятельности, следует забыть", - приводит слова климатолога агентство "РИА Новости".

Но при этом, уточнил Вильфанд, есть возможность улучшить показатель урожайности существующих сельскохозяйственных угодий. Сегодня они занимают 22% от территории России. В странах с сопоставимыми климатическими условиями земледелие ведется на 13-15% территории.

Ранее Роман Вильфанд пояснил "Российской газете", что каждое следующее пятилетие будет теплее предыдущего. И каждое десятилетие окажется более теплое, чем прошедшее. Это все следствие потепления климата, отмечает синоптик. И добавляет, что оправдываемость климатических прогнозов (на несколько лет вперед) выше, чем на год или полгода.