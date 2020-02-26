Повысить уровень раскрываемости преступлений и закрыть доступ к интернет-ресурсам, пропагандирующим наркотики, поручил президент РФ Владимир Путин на расширенной коллегии МВД. Еще глава государства предложил вернуться к вопросу установления уголовной ответственности за такую пропаганду в сети. А на факты произвола и фальсификаций со стороны полицейских реагировать предельно жестко и увольнять со службы.

Глава государства оценил итоги работы МВД в прошлом году: высокие показатели раскрываемости наиболее опасных преступлений, снижение правонарушений среди несовершеннолетних, на улицах. "Это значимые для граждан изменения. Ваша прямая ответственность, чтобы люди в своем дворе, подъезде, поселке, городе чувствовали себя в безопасности и были защищены", - подчеркнул он. Президент призвал существенно активизировать работу по нескольким направлениям. Прежде всего, повысить уровень раскрываемости. Это одна из основных задач и на ее решении должны быть сосредоточены усилия всех подразделений.

Владимир Путин попросил МВД и Минтранс обратить внимание на ДТП с участием такси

Необходимо также принять дополнительные меры по организации работы на досудебной стадии уголовного процесса, особое внимание уделить вопросам обеспечения законности органами дознания и предварительного следствия. "На все факты произвола, фальсификаций, прямого подлога, что само по себе уголовное преступление, требую реагировать предельно жестко, - подчеркнул Владимир Путин. - Пресекать подобную деятельность и решительно избавляться от такого рода сотрудников, преступающих закон". Строго следует соблюдать и требования о разумном сроке уголовного судопроизводства, "в решении обозначенных, резонансных для общества вопросов нужно тесно взаимодействовать с органами прокуратуры, другими коллегами", указал он.

Говоря о профилактике правонарушений, особенно среди несовершеннолетних, президент отметил снижение подростковой преступности и призвал подключать к работе с "группами риска" общественные и религиозные организации. В поле постоянного внимания должно находиться и интернет-пространство, где продолжают действовать радикальные группы, пропагандирующие уголовную субкультуру, склоняющие подростков к самоубийствам и правонарушениям. "Работа по их выявлению должна вестись постоянно, а организаторы и подстрекатели - нести залуженное наказание", - поручил Путин и еще потребовал максимально ответственно подойти к обеспечению комплексной безопасности детских и образовательных учреждений.

Актуальной задачей остается противодействие экстремизму. В прошлом году число таких преступлений уменьшилось более чем вдвое. Но это не повод для самоуспокоения, считает Путин. На МВД - особая ответственность за сохранение стабильности в обществе. И самого серьезного внимания требует обеспечение безопасности в местах массового пребывания граждан, особенно в период масштабных мероприятий, посвященных 75-летию Победы.

Глава государства отдельно остановился на направлениях работы министерства. Начал с безопасности дорожного движения. За восемь лет смертность на дорогах сократилась более чем на треть, и это заслуга сотрудников ГИБДД, оценил он. Но среди погибших почти 90 процентов граждан от 18 до 50 лет. "Так жалко! Люди уходят из жизни в результате ДТП в таком возрасте", - вздохнул он. Нужно активнее участвовать в реализации нацпроекта "Безопасные и качественные дороги", шире применять современные технические средства контроля и автоматизированные системы, тщательнее следить за качеством подготовки водителей в автошколах, за оказанием экстренной медпомощи и эвакуации пострадавших с мест ДТП. Повышенное внимание следует уделить и соблюдению требований пассажирских перевозок. Более чем в полтора раза возросло количество ДТП с таксистами, увеличилось число погибших и раненых. Глава государства поручил совместно с коллегами из минтранса предложить эффективные механизмы исправления ситуации.

Следующее направление - дальнейшая декриминализация экономики и борьба с коррупцией, защита бюджетных средств от хищений и других корыстных посягательств. "Более системного подхода требует работа по пресечению производства и продажи суррогатного алкоголя, поддельных, некачественных лекарств, других товаров "групп риска", способных нанести вред здоровью людей, поставить под угрозу их жизнь", - считает президент. Путин поручил жестко работать и по выявлению преступлений в сфере природопользования - незаконным вырубкам леса и добыче водных биоресурсов.

Жалоб предпринимателей на давление со стороны правоохранительных органов, незаконные, необоснованные действия по-прежнему много, констатировал глава государства. "Экономическая безопасность заключается не в том, чтобы в каждом предпринимателе видеть потенциального нарушителя. А в защите нашего, отечественного бизнеса, наших законопослушных граждан, которые созидают, создают новые рабочие места, сами работают", - пояснил он. "Именно такая работа в области экономической безопасности призвана служить важнейшим элементом формирования привлекательного, комфортного, цивилизованного делового климата в стране", - обозначил Путин.

Третье направление - сфера миграции и оформления гражданства. Жители Донбасса уже имеют возможность получать гражданство России в упрощенном порядке, облегчены процедуры переселения и приобретения гражданства соотечественникам. Надо и дальше совершенствовать законодательную базу и правоприменительную практику, внимательно относиться к каждому конкретному случаю, проявлять участие и человеческое отношение к людям, которые хотят связать свою судьбу с Россией. "При этом необходимо поставить надежный заслон на пути незаконной миграции", - добавил президент.

Важнейшим направлением работы Путин назвал противодействие незаконному обороту наркотиков. Действовать тут надо более гибко и решительно, жестко, но строго в рамках закона. "Совместно с Роскомнадзором МВД необходимо перекрыть доступ к сайтам и страницам в соцсетях, пропагандирующим наркотики", - поручил глава государства и попросил Госдуму и правительство вернуться к детальной проработке законодательной инициативы по установлению уголовной ответственности за пропаганду наркотиков в интернете.

Более половины экстремистских преступлений в стране в прошлом году были совершены с использованием сети Интернет, заявил в свою очередь глава МВД Владимир Колокольцев. Свыше пяти тысяч материалов в Сети были признаны экстремистскими, из них 193 включены в федеральный список. На контроль поставлено свыше двух тысяч ресурсов, в том числе групп в соцсетях, распространявших деструктивные материалы.