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26.02.2020 19:45
Рубрика: В мире

Помогут своим

Гонконг подарит деньги жителям
Текст: Диана Ковалева
Российская газета - Федеральный выпуск № 42(8096)
Власти Гонконга выплатят каждому жителю по 10 тысяч гонконгских долларов (около 84 тысяч рублей), чтобы сгладить последствия серьезных экономических потрясений, вызванных недавними протестами, торговой войной между Китаем и США, а также вспышкой эпидемии коронавируса. Как рассказал секретарь финансов административного района Пол Чан, на пособия могут претендовать постоянные резиденты Гонконга старше 18 лет, то есть примерно семь миллионов человек. На то, чтобы каждый из них получил положенные выплаты, потребуется 71 миллиард гонконгских долларов.

Нововведения стали частью пакета стимулирующих экономических мер, на которые власти собираются потратить 120 миллиардов гонконгских долларов. С помощью этих денег правительство административного района рассчитывает "подстегнуть потребление среди местных жителей и облегчить их финансовое бремя". Помимо пособий, власти также решили до конца 2020 года освободить от подоходного налога всех работников с зарплатой ниже 20 тысяч гонконгских долларов. Малоимущим гражданам, снимающим квартиры, принадлежащие государству, "простят" квартплату за один месяц проживания. А студентам, которым предстоит сдавать экзамены в рамках гонконгского диплома о среднем образовании, в 2021 году разрешат сделать это бесплатно.

Фото: Александр Кряжев/РИА Новости
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Позаботились власти и о бизнесе. Так, к примеру, в период с 2020 по 2021 год будет отменена плата за регистрацию новых фирм. Кроме того, ожидаются крупные скидки в сфере ЖКХ, дополнительные выплаты по пособиям для инвалидов и пожилых людей, а также многомиллионные субсидии компаниям, которые пойдут на улучшение качества профобразования и повышение квалификации сотрудников.

По словам Чана, Гонконг сейчас переживает тяжелые времена. Согласно оценкам секретаря, в следующие пять лет дефицит бюджета в регионе достигнет рекордной отметки в 4,8 процента от ВВП. Поэтому для осуществления задуманных выплат власти обратятся к ранее созданным финансовым резервам.

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