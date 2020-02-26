Нововведения стали частью пакета стимулирующих экономических мер, на которые власти собираются потратить 120 миллиардов гонконгских долларов. С помощью этих денег правительство административного района рассчитывает "подстегнуть потребление среди местных жителей и облегчить их финансовое бремя". Помимо пособий, власти также решили до конца 2020 года освободить от подоходного налога всех работников с зарплатой ниже 20 тысяч гонконгских долларов. Малоимущим гражданам, снимающим квартиры, принадлежащие государству, "простят" квартплату за один месяц проживания. А студентам, которым предстоит сдавать экзамены в рамках гонконгского диплома о среднем образовании, в 2021 году разрешат сделать это бесплатно.
Позаботились власти и о бизнесе. Так, к примеру, в период с 2020 по 2021 год будет отменена плата за регистрацию новых фирм. Кроме того, ожидаются крупные скидки в сфере ЖКХ, дополнительные выплаты по пособиям для инвалидов и пожилых людей, а также многомиллионные субсидии компаниям, которые пойдут на улучшение качества профобразования и повышение квалификации сотрудников.
По словам Чана, Гонконг сейчас переживает тяжелые времена. Согласно оценкам секретаря, в следующие пять лет дефицит бюджета в регионе достигнет рекордной отметки в 4,8 процента от ВВП. Поэтому для осуществления задуманных выплат власти обратятся к ранее созданным финансовым резервам.