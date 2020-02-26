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26.02.2020 23:17
Рубрика: Спорт

"Тироль" подвинули

"Зенит" взял верх над немецким клубом в 1/4 финала Кубка ЕКВ
Текст: Илья Трисвятский
Российская газета - Столичный выпуск № 42(8096)
Наши мужские клубы успешно провели первые матчи четвертьфинала второго по значимости на континенте Кубка Европейской конфедерации волейбола (ЕКВ).
В атаке блокирующий питерского "Зенита" и сборной России Иван Яковлев, перебравшийся на берега Невы из "Факела". Фото: cev.eu В атаке блокирующий питерского "Зенита" и сборной России Иван Яковлев, перебравшийся на берега Невы из "Факела". Фото: cev.eu
В атаке блокирующий питерского "Зенита" и сборной России Иван Яковлев, перебравшийся на берега Невы из "Факела". Фото: cev.eu

26 февраля лидер Суперлиги новосибирский "Локомотив" на своей площадке расправился с бельгийским "Линдемансом" из фламандского городка Алст - 3:0 (27:25, 25:16, 25:16). Днем ранее питерский "Зенит", возглавляемый финским наставником сборной России Туомасом Саммелвуо, в Германии пять сетов бился с "Тиролем" и в итоге добился успеха - 3:2 (25:20, 25:22, 23:25, 23:25, 15:11). Ответные матчи состоятся на следующей неделе, 3-4 марта.

Тироль - федеральная земля в Австрии, а клуб с таким названием представляет Немецкий волейбольный союз. Кажется странным, если не знать, что несколько лет назад "Хипо Тироль" из Инсбрука, не раз выступавший в Лиге чемпионов, частично объединился с "Унтерхахингом". Первая профессиональная команда клуба теперь сражается в немецкой Бундеслиге 1, а резервисты, молодежь и детские коллективы по-прежнему в первенстве Австрии. За "Тироль" в его новейшем статусе уже успел поиграть новосибирский воспитанник Кирилл Клец, в минувшем сезоне дебютировавший в нашей сборной.

Фото: Михаил Синицын
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В Унтерхахинге Саммелвуо встретился со своим бывшим подопечным по сборной Финляндии Томми Сиириля. Задавали тон в составе хозяев другие. Два Жерома - канадец Кросс и француз Клер - набрали на пару 38 очков. У "Зенита" самыми результативными стали Георг Грозер (22) и Ореоль Камехо (19).

Грозер впервые сыграл на немецкой земле после объявления о завершении карьеры в сборной Германии. Публика встретила его тепло. "Мы провели мощный по сюжету матч, - сказал Грозер. - Сначала взяли два сета, затем перестали играть, и это больше шло от головы. К пятой партии сохранили спокойствие, не паниковали, сумели победить. Мне понравилось, как вели себя зрители, обстановка на трибунах была завораживающей".

"Локомотив" и "Зенит" находятся в одной половине турнирной сетки и, скорее всего, сыграют друг с другом в полуфинале. Еще две пары проходящей стадии: турецкие "Галатасарай" и "Аркас", французский "Аяччо" и итальянская "Модена".

Российские команды уже пять раз выигрывали Кубок ЕКВ. По два раза отличились белгородское "Белогорье" (2009, 2018) и столичное "Динамо" (2012, 2015), в 2007-м 16-летнюю (!) гегемонию итальянских клубов нарушил новоуренгойский "Факел". В прошлом сезоне отличился "Тренто" (Италия), сейчас выступающий в Лиге чемпионов.

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