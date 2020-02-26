Судебная коллегия по административным делам Верховного суда РФ отказалась удовлетворить жалобу Сергея Царева - судьи Камызякского районного суда Астраханской области в отставке.

Судейской мантии он был лишен Высшей квалификационной коллегией судей еще в прошлом году. Тогда же ВККС дала согласие на возбуждение уголовного дела в отношении Царева.

По данным Следственного комитета РФ, Царев получил взятку за нужное решение по гражданскому делу. Причем в крупном размере. Следствие считает, что он получил 250 тысяч рублей за нужное разрешение земельного спора по гражданскому делу. Деньги судье передала представитель ответчика. После того, как судья принял нужное истцу решение, он получил папку, в которой находился муляж денег.

На заседании в Высшей квалификационной коллегии судей и в Верховном суде РФ представитель следствия подробно рассказал как происходила передача взятки. Но сам судья настаивал, что папку с муляжом взял в руки, потому что не знал о вложенной туда "кукле". Когда его задержали с поличным, он заявил, что в папке должен был находиться пакет с процессуальными документами. В частности, отзыв на жалобу по другому делу. И к муляжу денег он не прикасался и никаких отпечатков на нем не оставил.

Впрочем, члены коллегии Верховного суда РФ не поверили бывшему судье и согласились с решением Высшей квалификационной коллегии судей о праве СКР на возбуждение против Царева уголовного дела за покушение на взятку.

В среду стало известно, что Высшей квалификационной коллегией судей было рассмотрено сразу несколько дел со схожими процессуальными обстоятельствами. Все они касаются вопроса о даче согласия на возбуждение уголовных дел против судей и уже были рассмотрены коллегией с положительным для Следственного комитета исходом.