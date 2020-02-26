Вышел психоделический трейлер нового спин-оффа "Ходячих мертвецов"

На YouTube доступен новый тизер-трейлер сериала "Ходячие мертвецы: Мир за пределами" (The Walking Dead: World Beyond), еще одного спин-оффа упорно продолжающей плавать франшизы TWD.

Ролик носит подзаголовок Future - "Будущее" и выполнен в достаточно психоделическом формате.

Напомним. Шоу расскажет о поколении детей и подростков, большинство из которых родились, растут и мужают уже после зомби-апокалипсиса. То есть либо вообще не видели, каким мир был до катастрофы, либо не помнят.

Премьера - 12 апреля.

Предыдущие трейлеры найдете здесь.

Меж тем сами базовые "Ходячие" только что вышли из хиатуса - 23 февраля была представлена девятая серия десятого сезона. Сериал уже продлен на одиннадцатый.