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Вышел психоделический трейлер нового спин-оффа "Ходячих мертвецов"

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    26.02.2020, 13:37
Текст:   Олег Усков
Фото: youtube.com/ JoBlo TV Show Trailers Фото: youtube.com/ JoBlo TV Show Trailers
Фото: youtube.com/ JoBlo TV Show Trailers

На YouTube доступен новый тизер-трейлер сериала "Ходячие мертвецы: Мир за пределами" (The Walking Dead: World Beyond), еще одного спин-оффа упорно продолжающей плавать франшизы TWD.

Фото: kinopoisk.ru
Вышел новый трейлер хоррора "Тихое место 2"

Ролик носит подзаголовок Future - "Будущее" и выполнен в достаточно психоделическом формате.

Напомним. Шоу расскажет о поколении детей и подростков, большинство из которых родились, растут и мужают уже после зомби-апокалипсиса. То есть либо вообще не видели, каким мир был до катастрофы, либо не помнят.

Премьера - 12 апреля.

Предыдущие трейлеры найдете здесь.

Меж тем сами базовые "Ходячие" только что вышли из хиатуса - 23 февраля была представлена девятая серия десятого сезона. Сериал уже продлен на одиннадцатый.

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