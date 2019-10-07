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Вышел трейлер еще одного спин-оффа "Ходячих мертвецов"

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    07.10.2019, 17:23
Текст:   Олег Усков

Практически параллельно с премьерой юбилейного, десятого сезона "базового шоу" канал AMC представил первый трейлер нового, второго спин-оффа во вселенной "Ходячих мертвецов" - "молодежного". (Первый - "Бойся ходячих мертвецов".)

Речь про пока безымянный сериал о "детях апокалипсиса", тех, кто вырос и созрел после начала эпидемии и, соответственно, зачастую не помнит уже толком жизнь без зомби под окнами. Его действие развернется через десять лет от начала катастрофы - в то же время, что и текущий сезон "Ходячих".

Ролик был презентован каналом на нынешнем Comic-Con в Нью-Йорке.

В ролях: Алия Рояль ("Красная линия") в роли Айрис, Алекса Мансур ("Убрать из друзей: Даркнет") в роли Хоуп, Аннет Махендру (Нина из "Американцев", "Секретные материалы") - Хак, Николас Канту ("В лучшем мире") - Элтон, Хэл Кампстон - Сайлас, Нико Торторелла ("Крик 4", "Последователи) - Феликс.

Съемки проходят в городе Хоупвелл в Вирджинии. Премьера первого сезона из десяти эпизодов - весной 2020-го.

Кроме того, напомним, в мире TWD может появиться и третий спин-офф - про "зимних зомби". Также была анонсирована трилогия полнометражек о том, что стало с Риком Граймсом после того, как его, считающегося погибшим, увезли куда-то на таинственном вертолете. Кроме того, шли разговоры и о чисто "женском" спин-ффе шоу, в котором может вернуться актриса Лорен Коэн.

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