Xiaomi официально заявила о прекращении продаж популярного смартфона

На этой неделе Xiaomi официально объявила о прекращении продаж смартфонов Redmi K20, выпущенных в 2019 году.

Глава бренда Redmi Лю Вэйбин в своем обращении поблагодарил всех пользователей и подчеркнул, что компания старалась выпускать качественные устройства по характеристикам и дизайну. Он добавил, что бренд Redmi выбрали около пяти миллионов человек.

На российском и европейском рынках смартфоны Redmi K20 известны под названием Xiaomi Mi 9T, а более продвинутые K20 Pro носят название Mi 9T Pro. Они продаются в официальном онлайн-магазине компании по цене от 25 и 27 тысяч рублей соответственно.