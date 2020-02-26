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Xiaomi официально заявила о прекращении продаж популярного смартфона

Текст:   Антон Благовещенский
26.02.2020,  
15:13
Фото: Xiaomi Фото: Xiaomi
Фото: Xiaomi

На этой неделе Xiaomi официально объявила о прекращении продаж смартфонов Redmi K20, выпущенных в 2019 году.

Глава бренда Redmi Лю Вэйбин в своем обращении поблагодарил всех пользователей и подчеркнул, что компания старалась выпускать качественные устройства по характеристикам и дизайну. Он добавил, что бренд Redmi выбрали около пяти миллионов человек.

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На российском и европейском рынках смартфоны Redmi K20 известны под названием Xiaomi Mi 9T, а более продвинутые K20 Pro носят название Mi 9T Pro. Они продаются в официальном онлайн-магазине компании по цене от 25 и 27 тысяч рублей соответственно.

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