Задайте вопрос об электронной трудовой книжке

Шкловец Иван Иванович

Заместитель руководителя Федеральной службы по труду и занятости (Роструда)

В чем преимущества электронной трудовой книжки для работника и работодателя? Какие действия должен выполнить работодатель в связи с введением электронной трудовой книжки? Как защищены работники и сведения об их трудовой деятельности? Эти и любые другие вопросы, связанные с введением электронных трудовых книжек можно будет задать на "горячей линии", которая состоится во вторник 3 марта с 12 до 13 часов по московскому времени по телефону: 8-800-200-09-09 (звонки бесплатные из всех регионов России) или уже сейчас по электронной почте: zavtrak@rg.ru, а также по факсу: 8-499-257-58-92.