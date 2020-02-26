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26.02.2020 14:05
Рубрика: Спорт

Заливщик льда из Торонто, сыгравший в НХЛ, стал почетным гражданином штата

Текст: Максим Домчев

Губернатор Северной Каролины Рой Купер сообщил о присвоении звания почетного гражданина штата 42-летнему заливщику льда из Торонто Дэвиду Эйрсу. В недавнем матче против "Торонто" он экстренно занял место в воротах "Каролины" и помог команде обыграть "кленовые листья" - 6:3.

Фото: Pace Sagester/twitter.com
Заливщик льда рассказал о своем дебюте в НХЛ

Эта история наверняка в скором времени вызовет желание у голливудских режиссеров снять фильм. 42-летний Дэвид Эйрс за один вечер заставил говорить о себе не только в Северной Америке, но и на других континентах.

В гостевом матче против "Торонто" оба вратаря "Каролины" получили травмы, и место в воротах занял "экстренный голкипер", которым в Торонто является водитель ледозаливочной машины Эйрс. И не просто сыграл почти полтора периода, а отразил 8 из 10 бросков, чем помог своей новой команде добиться победы - 6:3. За это НХЛ назвала его лучшим игроком матча, а партнеры устроили ему теплый прием в раздевалке.

После того матча губернатор Северной Каролины пообещал непременно сделать Эйрса почетным гражданином штата и, как сообщил Купер в Twitter, сдержал слово, подписав соответствующее распоряжение.

Ранее стало известно, что Эйрс в свое время играл в хоккей в одной из лиг провинции Онтарио, однако о мечтах играть на самом высоком уровне пришлось отказаться - 15 лет назад ему была проведена операция по пересадки почки. В качестве донора выступила его мать.

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