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26.02.2020 08:47
Рубрика: Культура

Зрителей Берлинале взволновала "женщина, которая убежала"

Текст: Валерий Кичин
Довольно разнообразная палитра красок 70-го Берлинале пополнилась, как сказал бы Аркадий Райкин, "рекбусом-кроксвордом", необходимым каждому уважающему себя кинофоруму. Это "Женщина, которая убежала" - новый фильм корейца Хон Сансу, у которого никогда нельзя понять: это он дурачит публику, или там черти водятся.
Фото: Jeonwonsa Film Co. Production/предоставлено пресс-службой фестиваля Фото: Jeonwonsa Film Co. Production/предоставлено пресс-службой фестиваля
Фото: Jeonwonsa Film Co. Production/предоставлено пресс-службой фестиваля

Внешне сюжет прост: пока муж в отъезде, женщина по имени Гамхи навещает своих подруг в их домах, а также в пустом кинотеатре, где на экране вечно спящее море (в этой роли любимая актриса режиссера Ким Минхи). И каждой из подруг объясняет, что это первый случай, когда они с мужем оказались врозь, а как правило - всегда вместе. Потому что муж считает, что влюбленные всегда должны быть рядом. И эту мужнину максиму она повторяет так упорно, что зритель невольно заподозрит неладное.

Фото: youtube.com/The Match Factory
70-й Берлинале безрезультатно перевалил через экватор

Разговоры идут простенькие. О мясе, как его готовить, и не лучше ли стать вегетарианкой. О доме, который подруга с большой скидкой купила в городке, где живут только художники, поэты и режиссеры. Обо всем и ни о чем. Расслабленные беседы обязательно перебиваются вторжением лиц мужского пола. Первый раз: новый сосед пришел с просьбой не прикармливать окрестных кошек, потому что его жена их боится. Идет по-восточному учтивый спор, что правильнее: кормить кошек или беречь покой соседей. И кто вообще важнее, люди или кошки. Когда, не найдя общего решения, стороны расходятся, в кадре обнаруживается кот, тактично дожидавшийся, когда люди прекратят бессмысленный треп и дадут ему поесть. Получилась отдельная короткометражная новелла, сорвавшая бурные аплодисменты зала. Второй мужчина, образовавшийся на пороге, был влюбленный поэт, с которым неприступная дама переспала, а теперь гонит прочь. Ни одному из мужчин не дозволено войти в дом, оба позорно ретируются. Вероятно, здесь затронута тема гендерных ролей в теории и на практике в эпоху доминантных альфа-самок. Или еще что-то не менее умное, о чем фестиваль теперь прилежно гадает.

Фото: Archimede / Rai Cinema / Le Pacte / Recorded picture company / Leone film group / Bper Banca / Canal+ / Apulia film
На Берлинале прошла долгожданная премьера нового "Пиноккио"

Визуально картина сведена к паре собеседниц, расположившихся друг против друга за столом или на диване, попивающих кофе или поедающих мясо. И в принципе этот фильм можно передавать по радио - правда, тогда уйдет подкупающе натуральное, какое-то очень домашнее существование актеров на экране. Он комичен своей серьезностью, даже многозначительностью, за которой, сколько ни гадай, ничего не угадаешь. Но Хон Сансу такой режиссер, что после его картин одни безнадежно машут рукой, а другие начинают выдвигать десятки гипотез, одна безумнее другой. И все сходятся, что в фильме наверняка что-то есть, только непонятно, что именно. И действительно, картину смотришь без скуки, внимая трепу неспешному и необязательному в ожидании, когда приоткроется завеса, скрывающая проблему женщины, которая убежала. Правда, в прессе уже спорят, какая именно из показанных женщин убежала, и куда. Но все предполагают, что это и есть шедевр.

Культура Кино и ТВ Мировое кино 70-й Берлинский кинофестиваль Кино и театр с Валерием Кичиным Гид-парк

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