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27.02.2020 12:00
Рубрика: Культура

Amazon впервые купил российское реалити-шоу "Инстаграмщицы"

Текст: Сусанна Альперина

Видеосервис Amazon Prime Video приобрел права на два сезона шоу "Инстаграмщицы", которое для "Пятницы!" придумал продюсер и генеральный директор телеканала Николай Картозия. Это первое российское реалити на стриминговом сервисе. Прецедентов продажи российских реалити-шоу Amazon раньше не было. Шоу "Инстаграмщицы" стартовало на "Пятнице!" в 2017 году. В нем "богини интернета", популярные Instagram-блогерши, забывают о роскоши и отправляются на несколько дней в российскую глубинку. Участницы ходят на работу и живут в непривычных условиях, испытывают себя на прочность и доказывают, что способны не только на красивые фото в Instagram.

Фото: Россия 1
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Шоу появится на сервисе Amazon Prime Video в разделе Reality TV уже в марте и будет доступно для жителей США, Великобритании, Канады, Австралии, Дании, Швеции, Финляндии, Южной Африки, стран Карибского бассейна и других регионов мира с англоязычными субтитрами.

"Сотрудничество с Amazon для нас честь и важнейший этап в нашей стратегии создания форматов, популярных во всем мире, которые будут смотреть и адаптировать в разных странах", - говорит Николай Картозия, продюсер и генеральный директор телеканала "Пятница!"

Кроме того, формат шоу купил польский развлекательный телеканал Puls, входящий в один из крупнейших коммерческих телевизионных холдингов Польши. Производство и выход польской версии "Инстаграмщиц" в эфир телеканала Puls запланировано на этот год.

Напомним, что телеканал "Пятница!", который развивает не только жанр реалити, но и направление коллаборации ТВ и интернета, за свои проекты получил на последней церемонии ТЭФИ 12 статуэток, а номинирован был 16 раз. То, что вслед за российскими телеакадемиками, успехи канала признал и бизнес, в частности, популярный мировой стриминговый сервис, многое значит.

Кстати

Буквально на днях объявлено, что ведущая канала, а также блогер-миллионник Регина Тодоренко теперь будет в жюри шоу "Маска" (известный международный формат) на канале НТВ.

Культура Кино и ТВ ТВ и сериалы Кино и ТВ с Сусанной Альпериной

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