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Анонсирован новый проект по "Гарри Поттеру"

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    27.02.2020, 21:16
Текст:   Юлия Авакова

Актеры, сыгравшие в фильмах и на сцене роли Гермионы Грейнджер, Джинни Уизли, Альбуса Дамблдора и некоторых других персонажей, объединят свои усилия в рамках нового проекта, призванного дополнить вселенную "поттерианы". Речь идет о записи аудиокниги "Сказки Барда Бидля" (The Tales of Beedle the Bard) Дж. К. Роулинг. О чем сообщает издание Time.

Фото: kinopoisk.ru
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В шестой книге "Гарри Поттер и дары смерти" говорится о завещании Альбуса Дамблдора - так Рону достается делюминатор покойного, Гарри получает на память золотой снитч, пойманный им в своем первом матче по квиддичу, а Гермиона получает тот самый сборник сказок, который Роулинг затем написала и выпустила отдельно, сделав еще один волшебный артефакт частью реальности.

Выдуманный Роулинг бард Бидль, от чьего лица ведется повествование, в "поттериане" является самым известным автором басен, и Гермиона Грейнджер, будучи умницей-отличницей, переиздала эту книгу для современного поколения волшебников, взяв на себя труд расшифровать руническое письмо, которым эта серия повестей была якобы написана.

Другими произведениями из школьной библиотеки Хогвартса, созданными впоследствии Роулинг, стали "Фантастические звери и места их обитания" Ньюта Скамандера и "Квиддич с древности до наших дней" Кеннилуорти Уиспа.

Помимо нескольких актеров, сыгравших в двухчастной пьесе "Гарри Поттер и Проклятое Дитя" (дебютировавшей в Palace Theatre в лондонском Вест-энде 7 июля 2016 года и срывающей аншлаги каждый вечер, а то и два раза в день до сих пор), любители аудиокниг услышат знакомые, пусть и несколько возмужавшие голоса тех, кто рос вместе с книгами Джоан Роулинг, снимаясь в экранизациях из года в год. Среди них - Эванна Линч (Полумна Лавгуд) и Бонни Райт (Джинни Уизли). Не обойдется также без старшего поколения - Джейсон Айзекс (Люциус Малфой) вновь подпустит ледяные нотки в голос, а Джуд Лоу, играющий Альбуса Дамблдора в "Фантастических тварях", получит возможность развить свой новый образ, намеченный пока что в самых общих чертах

Выпуск аудиокниги состоится 31 марта. Напомним также, что существует и ставшая классической аудиоверсия этого произведения, в которой звучит голос одного из патриархов британской актерской школы, а также режиссера, композитора и автора песен Джима Дэйла.

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