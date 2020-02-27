Банк России сможет запрещать банкирам уезжать за границу

Депутаты предлагают наделить Банк России правом ограничивать выезд за рубеж владельцам и руководителям банков, страховых компаний и негосударственных пенсионных фондов (НПФ), потенциально причастных к финансовым преступлениям, но еще не ставших подозреваемыми или обвиняемыми в рамках уголовного дела. Кроме того, у ЦБ появится больше оснований для санации игроков финансового рынка, которые могут создать угрозу клиентам.

Пакет законопроектов на эту тему, разработанный при участии Банка России, внесли в Госдуму вице-спикер Ирина Яровая, глава Комитета по финансовому рынку Анатолий Аксаков, председатель Комитета по природным ресурсам, собственности и земельным отношениям Николай Николаев и ряд других депутатов.

Идея запрета на выезд начала обсуждаться после массового бегства банкиров в Лондон с сотнями миллиардов рублей выведенных активов

Руководители и владельцы финансовых организаций, которые довели их до криминального банкротства или санации, успевают покинуть страну с предварительно выведенными активами, отмечают авторы инициативы. Среди "беглых" банкиров - Андрей Бородин (бывший совладелец Банка Москвы), Сергей Пугачев (Межпромбанк), Георгий Беджамов (Внешпромбанк), Илья Юров, Николай Фетисов и Сергей Беляев ("Траст"). Быстрый запрет на выезд нужен не столько для привлечения к уголовной ответственности, сколько для того, чтобы больше денег возвращать кредиторам и компенсировать затраты регулятора на спасение банка, страховщика и НПФ.

Один из внесенных законопроектов как раз облегчает формальное установление реальных бенефициаров банков, НПФ, страховых организаций и арест их счетов, ценных бумаг и недвижимости для последующего взыскания с убытков и привлечения к субсидиарной ответственности.

Чтобы в нужный момент наложить через суд арест на имущество бенефициаров, в том числе скрытого "корпоративной вуалью", Банк России будет вести перечни контролирующих лиц, само определение такого лица расширяется.

Идея создать упрощенный механизм, который бы остановил поток банкиров в Лондон и другие привлекательные для них юрисдикции, начала активно обсуждаться, когда кампания по отзыву лицензий у банков была в самом разгаре. На встрече с президентом РФ в сентябре 2016 года глава Банка России Эльвира Набиуллина отмечала, что граждан, которые не платят за услуги ЖКХ или штрафы ГИБДД, могут не выпустить за границу, а "банкиры с такими огромными суммами долгов спокойно выезжают". Тогда же президент дал поручение рассмотреть этот вопрос.

Законопроект потребовал длительных межведомственных согласований, в том числе с прокуратурой и МВД, объясняет Анатолий Аксаков. Много дискуссий, по его словам, потребовали нормы, касающиеся контролирующих лиц. Теперь, когда Банк России вывел с рынка основных недобросовестных игроков, механизм ограничений на выезд будет носить, скорее, предупреждающий характер. "Это будут единичные случаи, сам закон станет превентивной мерой, ограничивающей злоупотребления банкиров", - считает Аксаков.

"Банк России признателен депутатам за то, что они обратили внимание на необходимость повышения эффективности предупредительных механизмов в отношении нарушений на финансовом рынке", - сообщил "Российской газете" представитель регулятора.

"Насколько такая мера будет эффективна, покажет практика, ведь собственники проблемных компаний вполне могут и заранее покинуть территорию России, не дожидаясь введения против себя ограничительных мер. Впрочем, это в любом случае будет лучше, чем нынешняя практика", - считает управляющий директор по страховым и инвестиционным рейтингам агентства "Эксперт РА" Алексей Янин.

Сама подача ЦБ административного искового заявления будет являться основанием для принятия судом предварительных обеспечительных мер в виде временного ограничения права на выезд на срок до полугода. Такое заявление Банк России сможет подавать только при введении временной администрации, отзыве лицензии или решении о санации.

Согласно одному из законопроектов, Банк России сможет проводить анализ деятельности банков, НПФ и страховщиков для выявления ситуаций, создающих угрозу правам и законным интересам застрахованных лиц, а также стабильности всего финансового рынка. Фактически такая норма увеличивает основания регулятора проводить финансовое оздоровление нестабильных игроков. При этом, по словам Аксакова, активного применения санационного механизма в случае принятия законопроектов он не ожидает. Радикального влияния эта мера на финансовый рынок не окажет - по сути она уточняет ряд уже действующих полномочий ЦБ, говорит Янин.