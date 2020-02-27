В Ространснадзоре "РГ" пояснили, что новшества предусматриваются международными документами о защите гражданской авиации от актов незаконного вмешательства и террористических угроз. Подразделения транспортной безопасности в России получают право приобретать, хранить и применять электрошокеры и искровые разрядники отечественного производства.

Устанавливается предел использования электрошокеров. В частности, от сотрудников транспортной безопасности требуется использовать поражающие электротоком устройства так, чтобы причиняемый вред был минимальным. Запрещено применять электрошокеры в отношении беременных женщин, граждан с явными признаками инвалидности и малолетних, если они не оказывают вооруженного сопротивления. Если кому-то, получившему разряд электротоком, потребуется помощь, ее сотрудники транспортной безопасности должны оказать.

Ранее электрошокеры в России уже могли использовать полицейские, сотрудники Росгвардии, вневедомственной охраны, частных охранных предприятий. Также этой прерогативой были наделены судебные приставы, сотрудники Госохотнадзора и даже работники федеральной почтовой связи. Между тем на транспорте зачастую возникают ситуации, когда применение электрошокера помогло бы быстро нейтрализовать нарушителя, говорят эксперты. Но носить такие средства сотрудникам транспортной безопасности не полагалось. Теперь ситуация изменилась.