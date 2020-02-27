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27.02.2020 19:35
Рубрика: Культура

Блогер Ася Мицкевич написала книгу об экологичном образе жизни

Текст: Наталья Лебедева
Российская газета - Федеральный выпуск № 43(8097)
"Ася и Пластиковый мир", Ася Мицкевич, издательство Clever, 2020

"Есть такое твердое правило: встал поутру, умылся, привел себя в порядок - и сразу же приведи в порядок свою планету", - писал Антуан де Сент-Экзюпери в "Маленьком принце". Но следуем ли мы этому простому правилу? Что каждый из нас делает, чтобы сохранить нашу планету чистой и красивой? Ну вот, скажете вы, опять эти экоактивисты со своими радикальными взглядами и доходящими до абсурда призывами. Но Ася Мицкевич радикальной активисткой себя не считает, хотя и ведет популярный блог ecoasya, в котором с помощью ярких комиксов и постеров рассказывает об экологичном образе жизни, осознанном потреблении, любви к себе и миру.

"Ася и пластиковый мир" - удачный пример того, как нужно рассказывать об экологических проблемах.

"Я - художник-иллюстратор, внутри которого живет маленький, любознательный ребенок, умеющий удивляться и интересоваться всем вокруг, - рассказывает она. - Мою героиню тоже зовут Ася, она похожа на меня в детстве и даже носит мою курточку. Мне важно, чтобы люди видели связь между нами, потому что, оказавшись в вымышленном мире, книжная Ася помогает мне рассказывать о том, что волнует".

А волнует, например, что наша планета ежегодно теряет 15 миллиардов деревьев, один человек за 70 лет жизни производит 35 тонн отходов, а Мировой океан превратился в "мусорный суп".

Конечно же, реальная Ася не верит в то, что мир можно изменить по щелчку пальцев, но зато можно начать с себя и сделать первый шаг. А потом, кто знает, вдруг примеру последуют друзья и соседи.

Именно так и поступила нарисованная Ася, которая провела лето в деревне, где вместе с бабушкой ходила в магазин с авоськой, несъедобные продукты выбрасывала в компостную кучу, а бутылки и банки сдавала в переработку. А потом она вернулась в город и увидела… огромный пластиковый мир. Разобраться в том, почему так произошло, Асе помогает нарисованный друг по имени Эка, который рассказывает увлекательнейшие истории о самых обычных вещах.

Например, знаете ли вы, что зубная щетка живет более 400 лет, пластиковый пакет - 700 лет, а бумажный стаканчик только прикидывается бумажным? Не так-то прост и обычный чайный пакетик, который на 20 процентов состоит из термопластикового волокна. А кассовые чеки, салфетки и одноразовая посуда "краснеют от стыда", когда их принимают за макулатуру.

"Почему в мире так много пластика?!" - восклицает Ася и пытается разобраться, где он по-настоящему нужен и приносит пользу людям, помогая в буквальном смысле биться человеческим сердцам.

Фото: Предоставлены Государственным музеем истории российской литературы имени В.И. Даля
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Ася Мицкевич придумала эту книгу для "детей" в возрасте от 7 до 99 лет, "для совместного чтения взрослым (и) детям". И это удачный пример того, как нужно рассказывать об экологических проблемах.

Конкретные факты и выверенные цифры поражают, но не пугают, а скорее заставляют задуматься. Оживающие на рисунках стаканчики, ватные палочки, пакеты и упаковки от яиц из вспененного полистирола добродушно улыбаются и сами удивляются, как превратились в "злодеев", угрожающих всему живому.

Здесь нет ни грамма радикализма, которым иногда страдают убежденные экоактивисты. Зато есть простые советы, которым довольно легко следовать в обычной жизни. И кто знает, может, коробки для сбора использованных батареек и перегоревших лампочек в подъездах перестанут быть экзотикой, а в мусорных баках с надписью "смешанные отходы" будет меньше мусорных пакетов. И вот уже рука с очередной упаковкой замирает над мусорным ведром, потому что за спиной раздается детский голос: "Мама, а ты знаешь, что…"

Культура Литература Гид-парк

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