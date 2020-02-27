Российский боец Евлоев попал в ДТП и снялся с турнира UFC в Лас-Вегасе

Российский боец ММА Мовсар Евлоев выбыл из числа участников турнира UFC 248 в Лас-Вегасе из-за травм, полученных в автокатастрофе, сообщает ТАСС.

Авария произошла в Таиланде, где российский боец готовился к соревнованиям. В Евлоева врезался автомобиль, когда он выезжал на тренировку на мопеде.

Спортсмен получил обширные повреждения мягких тканей. После консультаций представители UFC решили отменить поединок с участием Евлоева, в смешанных единоборствах выигравшим все 12 поединков, в которых он принимал участие.

На турнире UFC в Лас-Вегасе 7 марта Евлоев должен был сразиться с американцем Джамаллом Эммерсем. Вместо россиянина его соперником станет грузин Гига Чакадзе.