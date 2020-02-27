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27.02.2020 18:13
Рубрика: Общество

Более 2 млн семей с детьми смогут получить пособие для преодоления бедности

Текст: Алексей Дуэль

Семьям с детьми от 3 до 7 лет, еле сводящим концы с концами, государство начнет выплачивать пособие уже с 1 июля этого года. Об этом заявил министр труда и социальной защиты Антон Котяков на заседании общественного совета министерства.

- В этом году мы начнем выплачивать половину размера прожиточного минимума в месяц, а с 2021 года пособие будет увеличено до размера прожиточного минимума, - заявил Антон Котяков. - Подать заявление о назначении пособия можно будет через отделения Пенсионного фонда, многофункциональные центры Госуслуг или органы соцзащиты. Обоснованность заявления, проверка по базам данных Налоговой службы, ЗАГСа и органов опеки будет проведена автоматически. Эта мера поддержки может быть востребована более чем 2 млн семей.

Фото: Никита Митюнин
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Эта выплата будет назначаться семье на период 12 месяцев.

Кроме того, с 2021 года будет расширена и практика применения социального контракта. Сейчас Минтруд формирует заявку на увеличение ассигнований с 7 до 28 млрд рублей в год, что позволит помочь преодолеть жизненные трудности большему числу семей.

- У нас есть амбициозная задача по трансформации работы органов соцзащиты, - добавил Антон Котяков. - Нам важно понимать, что происходит в каждой конкретной семье, какие у нее проблемы, тогда мы сможем наметить для нее путь выхода из бедности и включить эти условия в социальный контракт. Получится прозрачный и понятный механизм, с помощью которого люди смогут справиться со своими трудностями. И государство им в этом поможет.

Общество Соцсфера Соцзащита Правительство Минтруд Декретные и пособия на ребенка

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