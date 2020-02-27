Ситуация, вызванная недовольством местных мусульман новой версией закона о гражданстве, оказалась настолько тревожной, что главный министр индийской столицы Арвинд Кеджривал призывал правительство страны ввести в город подразделения армии. Полиция оказалась не в состоянии утихомирить толпу, даже несмотря на введение комендантского часа. Он же заявил, что расходы по лечению пострадавших будут профинансированы из столичного бюджета.
Вокруг морга на северо-востоке Дели родственники погибших требуют выдачи тел и расследования произошедшего. Как сообщают индийские СМИ, в толпе распространяются жуткие слухи - кого-то забили арматурой, кто-то был застрелен, еще одного сожгли в собственной машине. В одну из мечетей, где молились порядка 20 мусульман, ворвалась толпа из нескольких сотен человек. Они начали выкрикивать угрожающие лозунги, и мусульмане вынуждены были бежать. Затем погромщики начали жечь принадлежащие мусульманам лавки и дома.
На фоне этого, сообщает газета The Times of India, есть и примеры настоящей помощи. Так, многие индуистские семьи в районе Ашока-Нагара, сильно пострадавшем от беспорядков, приютили у себя мусульман, чьи дома и лавки были разгромлены неизвестными, прячущими лица под повязками.
Нынешние события уже назвали "самой смертоносной вспышкой насилия за последние десятилетия", хотя для Индии уличные беспорядки не являются чем-то невиданным. Лидер оппозиции Соня Ганди призвала отправить в отставку министра внутренних дел страны Амита Шаха. Комментаторы не исключают, что в ближайшее время беспорядки могут вспыхнуть с новой силой.
Поводом для столкновений послужили протесты, в первую очередь со стороны мусульман (их в Индии насчитывается около 15 процентов из 1,35 миллиарда населения), против новой редакции закона о гражданстве. Одобренный в конце 2019 года федеральным парламентом Индии и вступивший в силу 10 января 2020 года, этот закон облегчает получение индийского гражданства для религиозных меньшинств, подвергающихся гонениям или угрозам в соседних с Индией странах (Афганистан, Бангладеш, Пакистан). Однако его действие не распространяется на мусульман. Как считают недовольные (а среди них не только мусульмане, но и светская общественность, и оппозиция), новая редакция закона нарушает положения конституции 1947 года, в которой Индия постулируется как светское государство, где представители всех религий равны.
Кто именно совершал погромы в Дели - остается неясным, хотя индийские СМИ считают, что это дело рук индуистских националистов. Якобы лидер правящей индийской партии "Бхаратия джаната парти" (BJP) распорядился силой разогнать мусульманскую демонстрацию, перекрывшую дорогу в северо-восточном районе Дели.