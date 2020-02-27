Правоохранители арестовали 106 протестующих в ходе уличных беспорядков в северо-восточном районе Нью-Дели, жертвами которых стали 35 человек. Еще около двухсот человек получили травмы. На момент написания материала насилия на улицах города стало меньше, но стычки все еще продолжались.

Ситуация, вызванная недовольством местных мусульман новой версией закона о гражданстве, оказалась настолько тревожной, что главный министр индийской столицы Арвинд Кеджривал призывал правительство страны ввести в город подразделения армии. Полиция оказалась не в состоянии утихомирить толпу, даже несмотря на введение комендантского часа. Он же заявил, что расходы по лечению пострадавших будут профинансированы из столичного бюджета.

Вокруг морга на северо-востоке Дели родственники погибших требуют выдачи тел и расследования произошедшего. Как сообщают индийские СМИ, в толпе распространяются жуткие слухи - кого-то забили арматурой, кто-то был застрелен, еще одного сожгли в собственной машине. В одну из мечетей, где молились порядка 20 мусульман, ворвалась толпа из нескольких сотен человек. Они начали выкрикивать угрожающие лозунги, и мусульмане вынуждены были бежать. Затем погромщики начали жечь принадлежащие мусульманам лавки и дома.

На фоне этого, сообщает газета The Times of India, есть и примеры настоящей помощи. Так, многие индуистские семьи в районе Ашока-Нагара, сильно пострадавшем от беспорядков, приютили у себя мусульман, чьи дома и лавки были разгромлены неизвестными, прячущими лица под повязками.

Нынешние события уже назвали "самой смертоносной вспышкой насилия за последние десятилетия", хотя для Индии уличные беспорядки не являются чем-то невиданным. Лидер оппозиции Соня Ганди призвала отправить в отставку министра внутренних дел страны Амита Шаха. Комментаторы не исключают, что в ближайшее время беспорядки могут вспыхнуть с новой силой.

Поводом для столкновений послужили протесты, в первую очередь со стороны мусульман (их в Индии насчитывается около 15 процентов из 1,35 миллиарда населения), против новой редакции закона о гражданстве. Одобренный в конце 2019 года федеральным парламентом Индии и вступивший в силу 10 января 2020 года, этот закон облегчает получение индийского гражданства для религиозных меньшинств, подвергающихся гонениям или угрозам в соседних с Индией странах (Афганистан, Бангладеш, Пакистан). Однако его действие не распространяется на мусульман. Как считают недовольные (а среди них не только мусульмане, но и светская общественность, и оппозиция), новая редакция закона нарушает положения конституции 1947 года, в которой Индия постулируется как светское государство, где представители всех религий равны.

Кто именно совершал погромы в Дели - остается неясным, хотя индийские СМИ считают, что это дело рук индуистских националистов. Якобы лидер правящей индийской партии "Бхаратия джаната парти" (BJP) распорядился силой разогнать мусульманскую демонстрацию, перекрывшую дорогу в северо-восточном районе Дели.