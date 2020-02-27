Более миллиона человек подписали петицию за импичмент главе Южной Кореи

Петиция с требованием досрочной отставки президент Южной Кореи Мун Чжэ Ина получила уже более миллиона подписей, что отражает во многом усталость и разочарование корейцев от вспышки коронавируса COVID-19. Вместе с тем, согласно опросам общественного мнения, общий рейтинг лидера Республики Кореи (РК) остается на достаточно солидном уровне - почти 45%.

Соответствующая петиция, в которой содержится призыв объявить импичмент президенту РК Мун Чжэ Ину, была размещена на доске объявлений на сайте администрации президента Южной Кореи 4 февраля. Менее месяца потребовалось на то, чтобы ее поддержали более миллиона человек.

Главная причина недовольства граждан заключается в оценке того, как Мун Чжэ Ин отреагировал на вспышку коронавируса. В частности, критику вызвало нежелание лидера ввести полный запрет на въезд китайцев в страну, а также решение правительства РК поставить в КНР в качестве гуманитарной помощи три тысячи масок. Авторы петиции указывают на то, что "в самой Корее сейчас дефицит масок", и потому называют Мун Чжэ Ина "китайским, а не корейским президентом".

Под данной петицией может подписаться любой пользователь интернета вне зависимости от гражданства, однако подавляющее большинство тех, кто принимает участие в подобных голосованиях, все равно представлено именно корейцами.

Это уже не первый раз, когда открыто требуют сместить Мун Чжэ Ина с поста президента страны. Ранее ему в вину поставили "нежелание бороться с северокорейской ядерной программой". Предшественник нынешнего лидера Пак Кын Хе покинула должность в результате процедуры импичмента.

С другой стороны более объективно отражающие общие настроения опросы общественного мнения показали, что Мун Чжэ Ин все же имеет достаточно высокий уровень поддержки со стороны электората. Согласно последнему опросу, его работу одобряет 44,7% корейцев, а критически настроены 51%. Учитывая историю и рейтинги предыдущих лидеров Южной Кореи, это достаточно высокий уровень поддержки. Хотя по сравнению с прошлой неделей рейтинг Мун Чжэ Ина снизился на 2,7%, он все равно чувствует себя весьма уверенно.

Впрочем, оппоненты действующего главы государства считают, что данные опросы искажают и не отражают реальной картины настроений в обществе. В этой связи оппозиция обещает, что она устроит "публичный суд Мун Чжэ Ину и правящей партии" в ходе парламентских выборов, которые должны состояться в Южной Корее 15 апреля. Их исход во многом и будет считаться реальным отношением корейцев к политике Мун Чжэ Ина и, скорее всего, значительно повлияет на очередные президентские выборы в стране, которые должны состоятся в начале мая 2022 года.