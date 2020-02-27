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27.02.2020 20:11
Рубрика: В мире

Борис против обязательств

Британия хочет соглашения с ЕС на своих условиях
Текст: Ариадна Рокоссовская
Российская газета - Федеральный выпуск № 43(8097)
Правительство Великобритании огласило условия, на которых оно согласится заключить постоянное соглашение с Евросоюзом. Если они не будут приняты, Лондон готов отказаться от особых отношений с Брюсселем.

Либерализация рынка, отсутствие тарифов, сборов, оплат или количественных ограничений в торговле промышленными и сельскохозяйственными товарами - это лишь часть требований, которые в четверг выдвинула Британия. Нужно сказать, что все это важно для обеих сторон, ведь на страны ЕС приходится 45 процентов британского экспорта, а на Соединенное Королевство - 53 процента экспорта из европейских стран. Но в Брюсселе многие скептически подняли бровь. Там еще во вторник представили свое видение будущих торговых отношений, и, хотя оно во многом совпадает с британским, есть одно главное условие: Лондон должен принять общие европейские правила и стандарты в самых разных областях.

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А Британия хочет менять инструменты регулирования по своему усмотрению, ведь именно для этого она и выходила из Европейского союза. Во вторник на Даунинг-стрит заявили, что Брюссель пытается навязать Лондону "обременительные обязательства, которые подорвут юридическую автономию Великобритании и ее право устанавливать свои собственные правила". А главный брюссельский переговорщик Мишель Барнье в ответ сказал журналистам, что ЕС "не будет заключать соглашение любой ценой".

Напомним, что 31 января Соединенное Королевство покинуло Евросоюз, но благодаря сделке, которую британский и европейский парламент одобрили в январе, пока что остается в едином европейском рынке и Таможенном союзе. "Вассальный статус", как назвал такое положение вещей британский премьер Борис Джонсон, будет действовать до 31 декабря текущего года, и за это время Лондон и Брюссель должны договориться об условиях дальнейшего сотрудничества. В идеале Джонсон хотел бы аналога соглашения "СЕТА" между ЕС и Канадой, которое позволяет отменить до 99 процентов таможенных сборов и практически торговать на условиях зоны свободной торговли.

Но Мишель Барнье накануне прямо сказал, что "Великобритания не может заключить сделку в канадском стиле, потому что Великобритания - это не Канада, и нет, не было и не будет общего шаблона", по которому ЕС решает такие вопросы. Кроме того, на переговоры с Оттавой у Брюсселя ушло семь лет, а у британцев в запасе лишь 11 месяцев. Правда, действующее сейчас соглашение предусматривает возможность продления этого срока на год или два. Но решение о продлении можно принять лишь до июня текущего года. А Борис Джонсон довольно ясно дал понять, что продлять "вассальный статус" не собирается, и если к июню в переговорах не наметится явный прогресс в переговорах, который позволит заключить постоянное соглашение в сентябре, Соединенное Королевство будет рассчитывать только на себя и свое членство в ВТО.

В мире Европа Великобритания

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