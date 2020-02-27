Бывшему полковнику Захарченко предъявлено еще одно обвинение

Бывшему сотруднику антикоррупционного главка МВД России Дмитрию Захарченко Следственный комитет РФ предъявил новое обвинение - в особо крупном взяточничестве, почти на полтора миллиарда рублей.

По словам Александра Горбатенко - адвоката экс-полицейского, отбывающего срок в Мордовии, его клиенту было предъявлено обвинение прямо в колонии 26 февраля по части 6 статьи 290 УК РФ - в получении взятки в период с 2007-го по 2016 год.

Адвокат уточнил, что, согласно обвинению, взятку Захарченко получил от организованной группы в составе бизнесменов Валерия Маркелова, Бориса Ушеровича, Дмитрия Моторина, а также Ивана Станкевича. В обвинении указана сумма взятки - свыше 1 миллиарда 413 миллионов рублей.

Уголовное дело по этой взятке было возбуждено еще в 2018 году. Для ознакомления с его материалами Захарченко будет этапирован в СИЗО Москвы. Тогда же были арестованы совладелец ООО "Группа компаний 1520" Маркелов, которому вменили дачу взятки полицейскому, и юрист Виктор Белевцов, заподозренный в посредничестве взяточничеству. Позже по делу заочно были арестованы еще трое предполагаемых взяткодателей - Ушерович, Моторин и Станкевич.

Все арестованные не признают свою вину. Захарченко вместе с тем, по сообщению его адвоката, готов дать показания следствию.