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27.02.2020 18:45
Рубрика: Экономика

Игры под видом опционов попали под запрет

Текст: Игорь Зубков
Российская газета - Федеральный выпуск № 43(8097)
Банк России получит право лишать лицензии профессиональных участников рынка ценных бумаг, которые попадутся на организации и проведении азартных игр и лотерей. Закон об этом вступает в силу 28 марта.
Фото: Гавриил Григоров/ТАСС Фото: Гавриил Григоров/ТАСС
Фото: Гавриил Григоров/ТАСС

Как поясняют в Банке России, речь идет о сделках с использованием так называемых псевдофинансовых продуктов. Они не имеют отношения к финансовому рынку, но недобросовестные участники, а чаще всего - мошенники, берут на вооружение финансовые термины и, пользуясь неосведомленностью потребителей, вводят их в заблуждение относительно природы предлагаемой услуги. Так, на различных онлайн-платформах людям предлагают инвестировать в бинарные опционы или уверяют, что можно попытать счастья на торговле бинарными опционами в игровых автоматах.

Фото: iStock
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Бинарные опционы - фактически пари, когда клиент ставит против брокера на рост или снижение определенного биржевого актива (например, доллара, нефти) по принципу "всё или ничего" - либо теряет все деньги в пользу брокера, либо получает заранее известную прибыль, вне зависимости от того, на сколько упал или вырос базовый актив.

Есть и более экзотические схемы, в которых предлагается заработок на тринарных, четренарных опционах и т.д. На самом деле за этими терминами стоит деятельность по организации азартных игр.

Вступающий в силу закон имеет превентивное значение - случаи, когда профучастники рынка ценных бумаг попадались на азартных играх, единичны. Большинство сайтов, предлагающих бинарные опционы, работают нелегально.

Закон разрешает соглашения с физлицами, по которым обязанность исполнения наступает ранее третьего дня и зависит от изменения цен на товары и финансовые инструменты, только в казино и залах игровых автоматов в игорных зонах. Исключение - соглашения на биржевых торгах и с форекс-дилерами.

Экономика Финансы Фондовый рынок Госфонды и контрольные органы Центральный банк Вступают в силу в марте 2020 года

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